https://crimea.ria.ru/20250721/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-ponedelnika-1148095486.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника

Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника

У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T07:24

2025-07-21T07:24

2025-07-21T08:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости

новости крыма

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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