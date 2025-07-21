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Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T07:24
2025-07-21T07:24
2025-07-21T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
У Крымского моста сейчас проезда ждут 780 авто с обеих сторон
07:24 21.07.2025 (обновлено: 08:07 21.07.2025)