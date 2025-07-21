Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250721/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-ponedelnika-1148095486.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T07:24
2025-07-21T08:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_d5aa696128b28134993b6f14547af722.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_312cb6bbb9bcb52f39061b90b4512a0b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника

У Крымского моста сейчас проезда ждут 780 авто с обеих сторон

07:24 21.07.2025 (обновлено: 08:07 21.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру понедельника образовались двухчасовые очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. Со стороны Керчи проезда ожидают 79 автомобилей", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:22Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась
08:10Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин
07:5613 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии
07:45Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений
07:24Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
07:13ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов
07:03В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов
06:3913 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки
06:16Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами
06:02Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
21:33Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день
21:06Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта
20:54Одну из улиц Симферополя временно перекроют на 18 суток
20:12К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение
19:45Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно
19:37Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма
19:12В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции
18:4640-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделю
Лента новостейМолния