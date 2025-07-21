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Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин

Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин

У Крымского моста сейчас продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. К 8 утра проезда ждут уже 1170 автомобилей, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T08:10

2025-07-21T08:10

2025-07-21T08:10

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крым

крымский мост

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. К 8 утра проезда ждут уже 1170 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее в автомобильном заторе со стороны Тамани были 701 машин, выезда из Крыма ожидали 79 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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