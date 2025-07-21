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Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин
Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин
У Крымского моста сейчас продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. К 8 утра проезда ждут уже 1170 автомобилей, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T08:10
2025-07-21T08:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. К 8 утра проезда ждут уже 1170 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее в автомобильном заторе со стороны Тамани были 701 машин, выезда из Крыма ожидали 79 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – в пробке стоит больше тысячи машин

Крымский мост – в трехчасовом заторе с обеих сторон проезда ждут 1170 машин

08:10 21.07.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. К 8 утра проезда ждут уже 1170 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Ожидание около трех часов. Из Керчи проезда ждут 170 автомобилей", - говорится в публикации.
Часом ранее в автомобильном заторе со стороны Тамани были 701 машин, выезда из Крыма ожидали 79 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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