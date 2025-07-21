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Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей
У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T12:22
2025-07-21T12:22
2025-07-21T12:25
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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тамань
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое. Час назад проезда ждали почти 1700 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей
Крымский мост сейчас – в пробке стоят более 2000 машин с обеих сторон
12:22 21.07.2025 (обновлено: 12:25 21.07.2025)