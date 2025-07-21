https://crimea.ria.ru/20250721/krymskiy-most--v-ocheredi-bolee-2000-avtomobiley-1148100631.html

Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей

Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей

У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T12:22

2025-07-21T12:22

2025-07-21T12:25

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое. Час назад проезда ждали почти 1700 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту