Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250721/krymskiy-most--v-ocheredi-bolee-2000-avtomobiley-1148100631.html
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей
У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T12:22
2025-07-21T12:25
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое. Час назад проезда ждали почти 1700 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей

Крымский мост сейчас – в пробке стоят более 2000 машин с обеих сторон

12:22 21.07.2025 (обновлено: 12:25 21.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами – с обеих сторон к 12 часам проезда ждут более 2000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", – сказано в сообщении.

Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое. Час назад проезда ждали почти 1700 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Часть Большой Ялты осталась без света
14:48Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ
14:31Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых
14:11Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
13:47Не выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномарки
13:33Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике
13:13ВТБ начал перевод розничных клиентов присоединенного РНКБ в свою систему
13:03Ливни с градом и шквал идут на Крым
13:00Какой документ изменил общую историю Крыма и России
12:52В Симферопольском районе иномарка сбила подростка на питбайке
12:46В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера
12:33Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot
12:27Поезда в Крым следуют с задержками до 5 часов
12:23Удары по Украине сегодня – "Кинжалы" поразили военные аэродромы
12:22Крымский мост – в очереди более 2000 автомобилей
12:13Сто литров на "квадрат": ливни затопили Москву
11:55Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения
11:46В омском музее отреставрируют картину Айвазовского
11:38Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице
11:32В Крыму выросло число самозанятых
Лента новостейМолния