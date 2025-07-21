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Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T14:48

2025-07-21T14:48

2025-07-21T14:48

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ. Текст указа размещен на сайте официального опубликования документов.Кроме того, в тексте указа отмечено, что ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству РФ обеспечить реализацию данного указа."Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", – значится в тексте документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил основы государственной языковой политикиВ России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указВ Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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