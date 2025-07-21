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Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ
Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T14:48
2025-07-21T14:48
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ. Текст указа размещен на сайте официального опубликования документов.Кроме того, в тексте указа отмечено, что ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству РФ обеспечить реализацию данного указа."Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", – значится в тексте документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил основы государственной языковой политикиВ России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указВ Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины
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60
новости
Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

Суда из иностранных портов смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

14:48 21.07.2025
 
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Порт Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ. Текст указа размещен на сайте официального опубликования документов.
"Заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности", – сказано в тексте документа.
Кроме того, в тексте указа отмечено, что ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству РФ обеспечить реализацию данного указа.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", – значится в тексте документа.
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