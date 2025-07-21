https://crimea.ria.ru/20250721/chislo-opazdyvayuschikh-iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-poezdov-vyroslo-do-50-1148098147.html

Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50

Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50 - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50

Более 50 поездов идут с задержками в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T10:56

2025-07-21T10:56

2025-07-21T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Более 50 поездов идут с задержками в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Сообщалось о задержке 26 поездов, сейчас их число выросло.Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.Для обслуживания дополнительно открыли билетные кассы на тринадцати станциях. Также ведется информирование людей через СМС."Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – отметили в компании.Ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что 6 поездов "Таврия", следующих в Крым, и 11 пассажирских составов из Крыма задерживаются из-за нового ЧП в Ростовской области. Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, российские военные отражали ее в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.До этого 19 июля при отражении атаки ВСУ упавшими обломками беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Тогда было приостановлено движение поездов, отменен ряд пригородных электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломкиВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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