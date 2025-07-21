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Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50 - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50
Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50 - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50
Более 50 поездов идут с задержками в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T10:56
2025-07-21T10:58
россия
крым
новости крыма
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
ростовская область
происшествия
атаки всу
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Более 50 поездов идут с задержками в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Сообщалось о задержке 26 поездов, сейчас их число выросло.Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.Для обслуживания дополнительно открыли билетные кассы на тринадцати станциях. Также ведется информирование людей через СМС."Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – отметили в компании.Ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что 6 поездов "Таврия", следующих в Крым, и 11 пассажирских составов из Крыма задерживаются из-за нового ЧП в Ростовской области. Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, российские военные отражали ее в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.До этого 19 июля при отражении атаки ВСУ упавшими обломками беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Тогда было приостановлено движение поездов, отменен ряд пригородных электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломкиВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди
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россия, крым, новости крыма, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области, ростовская область, происшествия, атаки всу, поезд, поезд "таврия"
Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50

Более 50 поездов идут с задержками в связи с новым ЧП в Ростовской области - перевозчик

10:56 21.07.2025 (обновлено: 10:58 21.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Более 50 поездов идут с задержками в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.
В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Сообщалось о задержке 26 поездов, сейчас их число выросло.
"В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше четырех часов – питанием", – уточнили в РЖД.
Для обслуживания дополнительно открыли билетные кассы на тринадцати станциях. Также ведется информирование людей через СМС.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – отметили в компании.
Ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что 6 поездов "Таврия", следующих в Крым, и 11 пассажирских составов из Крыма задерживаются из-за нового ЧП в Ростовской области. Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, российские военные отражали ее в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
До этого 19 июля при отражении атаки ВСУ упавшими обломками беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Тогда было приостановлено движение поездов, отменен ряд пригородных электричек.
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