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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-21T00:01
2025-07-21T00:01
2025-07-20T18:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +23; днем +29…34, в горах 22…27 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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