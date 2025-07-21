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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-21T00:01

2025-07-21T00:01

2025-07-20T18:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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