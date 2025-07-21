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Часть Большой Ялты осталась без света

Часть Большой Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Часть Большой Ялты осталась без света

Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T14:51

2025-07-21T14:51

2025-07-21T14:51

крым

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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