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Часть Большой Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Часть Большой Ялты осталась без света
Часть Большой Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Часть Большой Ялты осталась без света
Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T14:51
2025-07-21T14:51
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энергосистема крыма
энергетика
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
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РИА Новости Крым
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крым, юбк, ялта, гаспра, кореиз, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, энергетика, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма
Часть Большой Ялты осталась без света

Гаспра и Кореиз на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях

14:51 21.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкБольшая Ялта
Большая Ялта - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Игорь Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Городской округ Ялта. Населенные пункты Гаспра и Кореиз", – указано в сообщении.
По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.
Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
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