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Часть Большой Ялты осталась без света
Часть Большой Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Часть Большой Ялты осталась без света
Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T14:51
2025-07-21T14:51
2025-07-21T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два курортных поселка Большой Ялты на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
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Часть Большой Ялты осталась без света
Гаспра и Кореиз на Южном берегу Крыма обесточены из-за аварии на сетях