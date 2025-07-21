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Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения
Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения
В пятницу, 25 июля, в селе Червоное Сакского района пройдет совместная тренировка силовых структур по противодействию терроризму. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T11:55
2025-07-21T11:55
крым
новости крыма
сакский район
учения
безопасность республики крым и севастополя
владислав хаджиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 июля, в селе Червоное Сакского района пройдет совместная тренировка силовых структур по противодействию терроризму. Об этом сообщает глава администрации района Владислав Хаджиев.Он уточнил, что учения пройдут с 10.00 до 16.00. В указанный период будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов на въездах в село по улице Шоссейная и по улице Северная (на пересечении с Чеботарской).Он призвал гостей и жителей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты.Ранее сообщалось, что антитеррористические тренировки силовиков прошли в Евпатории. Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. Власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей полуострова. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитерроруЗакрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовикиЭвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сакский район, учения, безопасность республики крым и севастополя, владислав хаджиев
Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения

На западе Крыма 25 июля ограничат движение транспорта из-за антитеррористических учений

11:55 21.07.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваУчения "Барс-Крым"
Учения Барс-Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 июля, в селе Червоное Сакского района пройдет совместная тренировка силовых структур по противодействию терроризму. Об этом сообщает глава администрации района Владислав Хаджиев.
Он уточнил, что учения пройдут с 10.00 до 16.00. В указанный период будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов на въездах в село по улице Шоссейная и по улице Северная (на пересечении с Чеботарской).
"Движение транспорта по Симферопольскому и Евпаторийскому шоссе – без ограничения", – подчеркнул Хаджиев.
Он призвал гостей и жителей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что антитеррористические тренировки силовиков прошли в Евпатории.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. Власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей полуострова. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымНовости КрымаСакский районУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяВладислав Хаджиев
 
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