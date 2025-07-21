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Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения

Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Блокирование дорог и силовики на постах: на западе Крыма пройдут учения

В пятницу, 25 июля, в селе Червоное Сакского района пройдет совместная тренировка силовых структур по противодействию терроризму. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T11:55

2025-07-21T11:55

2025-07-21T11:55

крым

новости крыма

сакский район

учения

безопасность республики крым и севастополя

владислав хаджиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В пятницу, 25 июля, в селе Червоное Сакского района пройдет совместная тренировка силовых структур по противодействию терроризму. Об этом сообщает глава администрации района Владислав Хаджиев.Он уточнил, что учения пройдут с 10.00 до 16.00. В указанный период будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов на въездах в село по улице Шоссейная и по улице Северная (на пересечении с Чеботарской).Он призвал гостей и жителей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты.Ранее сообщалось, что антитеррористические тренировки силовиков прошли в Евпатории. Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. Власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей полуострова. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитерроруЗакрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовикиЭвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сакский район, учения, безопасность республики крым и севастополя, владислав хаджиев