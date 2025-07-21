https://crimea.ria.ru/20250721/ataka-na-zhd-stantsiyu-pod-rostovom-i-yadernye-bomby-ssha-v-britanii-glavnoe-1148118050.html
Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное
Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное
ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Ростовской области, произошла задержка движения десятков поездов. В Британии впервые за 17 лет разместили РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T22:51
2025-07-21T22:51
2025-07-21T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Ростовской области, произошла задержка движения десятков поездов. В Британии впервые за 17 лет разместили американские термоядерные бомбы. Вооруженные силы РФ уничтожили три установки Patriot на Украине. 13 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Якутии. Самолет упал на школу в Бангладеш, погибли 19 человек. Заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Ростовскую областьБоевики ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. Вследствие падения обломков беспилотника на объект инфраструктуры на станции "Каменоломни" в Ростовской области произошел пожар.Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. Данные о количестве задерживающихся составов изменялись в течение дня.По состоянию на 20:00 задерживались три пассажирских состава следующих в Крым, и девять поездов из Крыма. Время задержки – от одного до пяти часов.Как сообщили в РЖД, к утру 22 июля планируется, что все поезда будут следовать в соответствии с графиком.Термоядерные бомбы США в ВеликобританииСША впервые за 17 лет разместили несколько своих ядерных бомб на территории Великобритании, сообщило издание UK Defence Journal.Как уточнили журналисты, на этой неделе на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк было перевезено несколько термоядерных бомб свободного падения B61-12.Оружие было перевезено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в новое хранилище на территории Великобритании. Официального сообщения от Пентагона на этот счет не было.Уничтожение трех Patriot на УкраинеРоссийские военные за минувшие сутки уничтожили на Украине три пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.Также Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены.Смертельное ДТП с автобусом в ЯкутииВ Якутии опрокинулся пассажирский автобус, погибли 13 человек и 20 пострадали.ДТП произошло ночью. По данным следствия, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате транспортное средство опрокинулось.Возбуждено и расследуется уголовное дело.Падение самолета на школу в БангладешСамолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы страны. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 19 человек, еще 120 ранены.Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.Сообщается, что самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета.Новый порядок захода иностранных судов в порты РФПрезидент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству России обеспечить реализацию данного указа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Ростовской области, произошла задержка движения десятков поездов. В Британии впервые за 17 лет разместили американские термоядерные бомбы. Вооруженные силы РФ уничтожили три установки Patriot на Украине. 13 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Якутии. Самолет упал на школу в Бангладеш, погибли 19 человек. Заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Атака на Ростовскую область
Боевики ВСУ вновь атаковали
Ростовскую область. Вследствие падения обломков беспилотника на объект инфраструктуры на станции "Каменоломни" в Ростовской области произошел пожар.
Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. Данные о количестве задерживающихся составов изменялись в течение дня.
По состоянию на 20:00 задерживались
три пассажирских состава следующих в Крым, и девять поездов из Крыма. Время задержки – от одного до пяти часов.
Как сообщили в РЖД, к утру 22 июля планируется
, что все поезда будут следовать в соответствии с графиком.
Термоядерные бомбы США в Великобритании
США впервые за 17 лет разместили
несколько своих ядерных бомб на территории Великобритании, сообщило издание UK Defence Journal
.
Как уточнили журналисты, на этой неделе на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк было перевезено несколько термоядерных бомб свободного падения B61-12.
Оружие было перевезено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в новое хранилище на территории Великобритании. Официального сообщения от Пентагона на этот счет не было.
Уничтожение трех Patriot на Украине
Российские военные за минувшие сутки уничтожили
на Украине три пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.
Также Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар
высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены.
Смертельное ДТП с автобусом в Якутии
В Якутии опрокинулся пассажирский автобус
, погибли 13 человек и 20 пострадали.
ДТП произошло ночью. По данным следствия, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате транспортное средство опрокинулось.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Падение самолета на школу в Бангладеш
Самолет ВВС Бангладеш врезался
в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы страны. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 19 человек, еще 120 ранены.
Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.
Сообщается, что самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета.
Новый порядок захода иностранных судов в порты РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ
, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.
ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству России обеспечить реализацию данного указа.
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