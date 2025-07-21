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Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное
Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное
ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Ростовской области, произошла задержка движения десятков поездов. В Британии впервые за 17 лет разместили РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Ростовской области, произошла задержка движения десятков поездов. В Британии впервые за 17 лет разместили американские термоядерные бомбы. Вооруженные силы РФ уничтожили три установки Patriot на Украине. 13 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Якутии. Самолет упал на школу в Бангладеш, погибли 19 человек. Заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Ростовскую областьБоевики ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. Вследствие падения обломков беспилотника на объект инфраструктуры на станции "Каменоломни" в Ростовской области произошел пожар.Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. Данные о количестве задерживающихся составов изменялись в течение дня.По состоянию на 20:00 задерживались три пассажирских состава следующих в Крым, и девять поездов из Крыма. Время задержки – от одного до пяти часов.Как сообщили в РЖД, к утру 22 июля планируется, что все поезда будут следовать в соответствии с графиком.Термоядерные бомбы США в ВеликобританииСША впервые за 17 лет разместили несколько своих ядерных бомб на территории Великобритании, сообщило издание UK Defence Journal.Как уточнили журналисты, на этой неделе на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк было перевезено несколько термоядерных бомб свободного падения B61-12.Оружие было перевезено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в новое хранилище на территории Великобритании. Официального сообщения от Пентагона на этот счет не было.Уничтожение трех Patriot на УкраинеРоссийские военные за минувшие сутки уничтожили на Украине три пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.Также Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены.Смертельное ДТП с автобусом в ЯкутииВ Якутии опрокинулся пассажирский автобус, погибли 13 человек и 20 пострадали.ДТП произошло ночью. По данным следствия, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате транспортное средство опрокинулось.Возбуждено и расследуется уголовное дело.Падение самолета на школу в БангладешСамолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы страны. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 19 человек, еще 120 ранены.Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.Сообщается, что самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета.Новый порядок захода иностранных судов в порты РФПрезидент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству России обеспечить реализацию данного указа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное

Атака на ж/д станцию в Ростовской области и ядерные бомбы США в Британии – главное за день

22:51 21.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Ростовской области, произошла задержка движения десятков поездов. В Британии впервые за 17 лет разместили американские термоядерные бомбы. Вооруженные силы РФ уничтожили три установки Patriot на Украине. 13 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Якутии. Самолет упал на школу в Бангладеш, погибли 19 человек. Заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Ростовскую область

Боевики ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. Вследствие падения обломков беспилотника на объект инфраструктуры на станции "Каменоломни" в Ростовской области произошел пожар.
Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. Данные о количестве задерживающихся составов изменялись в течение дня.
По состоянию на 20:00 задерживались три пассажирских состава следующих в Крым, и девять поездов из Крыма. Время задержки – от одного до пяти часов.
Как сообщили в РЖД, к утру 22 июля планируется, что все поезда будут следовать в соответствии с графиком.
Боевики ВСУ запускают беспилотник
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Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали

Термоядерные бомбы США в Великобритании

США впервые за 17 лет разместили несколько своих ядерных бомб на территории Великобритании, сообщило издание UK Defence Journal.
Как уточнили журналисты, на этой неделе на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк было перевезено несколько термоядерных бомб свободного падения B61-12.
Оружие было перевезено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в новое хранилище на территории Великобритании. Официального сообщения от Пентагона на этот счет не было.
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Вчера, 14:11
Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии

Уничтожение трех Patriot на Украине

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Украине три пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.
Также Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены.
Пожарный Украины
Вчера, 06:16
Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами

Смертельное ДТП с автобусом в Якутии

В Якутии опрокинулся пассажирский автобус, погибли 13 человек и 20 пострадали.
ДТП произошло ночью. По данным следствия, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате транспортное средство опрокинулось.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Загорелись автомобили после столкновения на трассе Новороссийск - Керчь
Вчера, 08:22
Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась

Падение самолета на школу в Бангладеш

Самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы страны. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 19 человек, еще 120 ранены.
Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.
Сообщается, что самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Вчера, 16:27
Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения

Новый порядок захода иностранных судов в порты РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ.
ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству России обеспечить реализацию данного указа.
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Вчера, 18:34
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
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22:51Атака на ж/д станцию под Ростовом и ядерные бомбы США в Британии: главное
22:42Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
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22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру понедельника
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