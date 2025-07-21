https://crimea.ria.ru/20250721/agrarii-kryma-namolotili-million-tonn-zerna-1148109035.html

Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна

Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна

Крымские аграрии собрали один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с посевной площади 555 тысяч гектаров, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T15:38

2025-07-21T15:38

2025-07-21T15:39

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крымские аграрии собрали один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с посевной площади 555 тысяч гектаров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Урожай собрали с площади 555 тысяч гектаров. Лучший результат показали Красногвардейский (139,7 тыс. тонн), Ленинский (120,1 тыс. тонн) и Джанкойский (107 тыс. тонн) районы.По словам Аксенова, самая высокая урожайность отмечается в Ленинском (32,8 центнера с гектара), Симферопольском (28,4 ц/га) и Раздольненском (25,3 ц/га) районах.Уборочная кампания продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерномВ Крыму собрали сотни тонн дынь и арбузовВопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму

красногвардейский район

ленинский район

джанкойский район

симферопольский район

раздольненский район крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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