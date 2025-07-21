https://crimea.ria.ru/20250721/agrarii-kryma-namolotili-million-tonn-zerna-1148109035.html
Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна
Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна
Крымские аграрии собрали один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с посевной площади 555 тысяч гектаров, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T15:38
2025-07-21T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крымские аграрии собрали один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с посевной площади 555 тысяч гектаров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Урожай собрали с площади 555 тысяч гектаров. Лучший результат показали Красногвардейский (139,7 тыс. тонн), Ленинский (120,1 тыс. тонн) и Джанкойский (107 тыс. тонн) районы.По словам Аксенова, самая высокая урожайность отмечается в Ленинском (32,8 центнера с гектара), Симферопольском (28,4 ц/га) и Раздольненском (25,3 ц/га) районах.Уборочная кампания продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерномВ Крыму собрали сотни тонн дынь и арбузовВопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму
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новости крыма, красногвардейский район, ленинский район, джанкойский район, симферопольский район, раздольненский район крыма, урожай в крыму, сергей аксенов
Аграрии Крыма намолотили миллион тонн зерна
Крымские аграрии собрали миллион тонн ранних зерновых с площади 555 тысяч гектаров
15:38 21.07.2025 (обновлено: 15:39 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крымские аграрии собрали один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с посевной площади 555 тысяч гектаров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымскими аграриями намолочен миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на сложные погодные условия, засуху, достигнут значимый результат. Это заслуга работников сельскохозяйственной отрасли, залог продовольственной безопасности республики", – написал он в своем Telegram-канале.
Урожай собрали с площади 555 тысяч гектаров. Лучший результат показали Красногвардейский (139,7 тыс. тонн), Ленинский (120,1 тыс. тонн) и Джанкойский (107 тыс. тонн) районы.
По словам Аксенова, самая высокая урожайность отмечается в Ленинском (32,8 центнера с гектара), Симферопольском (28,4 ц/га) и Раздольненском (25,3 ц/га) районах.
Уборочная кампания продолжается.
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