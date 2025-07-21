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13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии
13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии - РИА Новости Крым, 21.07.2025
13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии
Пассажирский автобус опрокинулся ночью в Республике Саха (Якутия), погибли 13 человек и 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T07:56
2025-07-21T07:56
2025-07-21T08:00
республика саха (якутия)
происшествия
дтп
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус опрокинулся ночью в Республике Саха (Якутия), погибли 13 человек и 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.По данным следствия, трагедия произошла ночью 21 июля на участке дороги на территории шахты.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливает следственная группа, в том числе криминалисты регионального управления ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – добавили в СК РФ.Глава республики Саха Айсен Николаев сообщил, что намерен вылететь на место ЧП, чтобы на месте решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших."Есть пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. На месте работает команда республиканского центра медицины катастроф, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал он в своем Telegram-канале.По его словам, в числе пострадавших люди в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известноМассовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в КрымЛобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
республика саха (якутия)
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РИА Новости Крым
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республика саха (якутия), происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии
В Якутии 13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса на территории шахты
07:56 21.07.2025 (обновлено: 08:00 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус опрокинулся ночью в Республике Саха (Якутия), погибли 13 человек и 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.
По данным следствия, трагедия произошла ночью 21 июля на участке дороги на территории шахты.
"При оказании услуг по перевозке пассажиров 52-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, что повлекло дальнейшее опрокидывание транспортного средства. В результате произошедшего 13 человек погибли. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливает следственная группа, в том числе криминалисты регионального управления ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – добавили в СК РФ.
Глава республики Саха Айсен Николаев сообщил, что намерен вылететь на место ЧП, чтобы на месте решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших.
"Есть пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. На месте работает команда республиканского центра медицины катастроф, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в числе пострадавших люди в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.
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