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13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии

13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии - РИА Новости Крым, 21.07.2025

13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии

Пассажирский автобус опрокинулся ночью в Республике Саха (Якутия), погибли 13 человек и 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T07:56

2025-07-21T07:56

2025-07-21T08:00

республика саха (якутия)

происшествия

дтп

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус опрокинулся ночью в Республике Саха (Якутия), погибли 13 человек и 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.По данным следствия, трагедия произошла ночью 21 июля на участке дороги на территории шахты.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливает следственная группа, в том числе криминалисты регионального управления ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – добавили в СК РФ.Глава республики Саха Айсен Николаев сообщил, что намерен вылететь на место ЧП, чтобы на месте решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших."Есть пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. На месте работает команда республиканского центра медицины катастроф, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал он в своем Telegram-канале.По его словам, в числе пострадавших люди в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известноМассовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в КрымЛобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП

республика саха (якутия)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости