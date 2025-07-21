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13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки
13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки - РИА Новости Крым, 21.07.2025
13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки
ВСУ ночью и утром в понедельник предприняли новую серию атак на Москву. По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, всего силы ПВО уничтожили 13... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T06:39
2025-07-21T06:39
2025-07-21T06:46
москва
сергей собянин
новости сво
московская область
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ночью и утром в понедельник предприняли новую серию атак на Москву. По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, всего силы ПВО уничтожили 13 вражеских БПЛА.Первая атака была отражена в 00:21. Затем каждые полчаса над столичным регионом сбивали несколько беспилотников. В 6:27 Собянин сообщил о том, что обломки сбитых дронов рухнули на территорию Новой Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, сергей собянин, новости сво, московская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости
13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки
В Новой Москве упали обломки сбитых украинских беспилотников – Собянин
06:39 21.07.2025 (обновлено: 06:46 21.07.2025)