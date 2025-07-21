https://crimea.ria.ru/20250721/13-bespilotnikov-vsu-sbili-na-podlete-k-moskve--gde-upali-oblomki-1148095146.html

13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки

13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки - РИА Новости Крым, 21.07.2025

13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломки

ВСУ ночью и утром в понедельник предприняли новую серию атак на Москву. По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, всего силы ПВО уничтожили 13... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T06:39

2025-07-21T06:39

2025-07-21T06:46

москва

сергей собянин

новости сво

московская область

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ночью и утром в понедельник предприняли новую серию атак на Москву. По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, всего силы ПВО уничтожили 13 вражеских БПЛА.Первая атака была отражена в 00:21. Затем каждые полчаса над столичным регионом сбивали несколько беспилотников. В 6:27 Собянин сообщил о том, что обломки сбитых дронов рухнули на территорию Новой Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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