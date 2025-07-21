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10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма

10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2025

10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма

10 тысяч заявок на зачисление детей в детские сады подано в этом году в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T08:51

2025-07-21T08:51

2025-07-21T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. 10 тысяч заявок на зачисление детей в детские сады подано в этом году в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.По данным ведомства, сейчас в республике проходит основной период приема в детские сады. Он начался 1 июня, и продлиться до 31 августа.В апреле в республике открыли 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией. Общая вместимость групп в новых садах – более чем на 44,5 тысячи мест, информировала ранее министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская. Стройки вели и планируют продолжить в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 местВ Феодосии до конца года откроют новый детский садВ Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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