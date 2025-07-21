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10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма
10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2025
10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма
10 тысяч заявок на зачисление детей в детские сады подано в этом году в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T08:51
2025-07-21T08:04
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детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. 10 тысяч заявок на зачисление детей в детские сады подано в этом году в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.По данным ведомства, сейчас в республике проходит основной период приема в детские сады. Он начался 1 июня, и продлиться до 31 августа.В апреле в республике открыли 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией. Общая вместимость групп в новых садах – более чем на 44,5 тысячи мест, информировала ранее министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская. Стройки вели и планируют продолжить в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 местВ Феодосии до конца года откроют новый детский садВ Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
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РИА Новости Крым
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10 тысяч заявок на прием поданы в детсады Крыма

Минобраз Крыма получил 10 тысяч заявок на зачисление в детсады в этом году

08:51 21.07.2025
 
© Глава администрации г. СакиНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки
© Глава администрации г. Саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. 10 тысяч заявок на зачисление детей в детские сады подано в этом году в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.

"Подано более 10 тысяч заявок на зачисление детей в детские сады", – проинформировали в профильном министерстве.

По данным ведомства, сейчас в республике проходит основной период приема в детские сады. Он начался 1 июня, и продлиться до 31 августа.
В апреле в республике открыли 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией. Общая вместимость групп в новых садах – более чем на 44,5 тысячи мест, информировала ранее министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская. Стройки вели и планируют продолжить в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".
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