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В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов
В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов - РИА Новости Крым, 20.07.2025
В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов
Часть автобусных и троллейбусных маршрутов в Симферополе переводится на режим работы с исключительно безналичной оплатой. Об этом напоминает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T06:45
2025-07-20T06:45
2025-07-20T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Часть автобусных и троллейбусных маршрутов в Симферополе переводится на режим работы с исключительно безналичной оплатой. Об этом напоминает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".В частности речь идет об автобусных маршрутах №5 Маршала Жукова - Пневматика, 9 Комсомольское – Железнодорожный вокзал, 13А Свобода - РКБ имени Н.А. Семашко (новая), 27 Белое-4 – Дворец водных видов спорта, 59 Ракетная – площадь Амет-Хана Султана, 77 микрорайон Загородный - Маршала Жукова, 91, ГРЭС – Ак-Мечеть, 92 Леси Украинки– рынок "Светофор", 100 Аэрофлотский – Дачный массив “Таврида”.Также безналичная оплата вводится на троллейбусных маршрутах №5 Новоромановка - микрорайон Загородный, 9 Аэрофлотский - 7-я горбольница, 10 Аэропорт "Заводское" - Арабатская (кольцо), 16 Марьино - РКБ имени Н.А. Семашко (новая).В Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы, отметив, что эксперимент продлится две недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановилиПоездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в КрымуТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
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транспорт, крым, новости, общественный транспорт, симферополь, новости крыма
В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов
В Симферополе часть транспорта переходится на безналичный расчет - список маршрутов
06:45 20.07.2025 (обновлено: 15:36 20.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Часть автобусных и троллейбусных маршрутов в Симферополе переводится на режим работы с исключительно безналичной оплатой. Об этом напоминает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".
"С целью сбора статистических данных, разработке дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок, с 21 июля нижеперечисленные маршруты переведены на постоянный режим работы с исключительно безналичной оплатой", – сказано в сообщении.
В частности речь идет об автобусных маршрутах №5 Маршала Жукова - Пневматика, 9 Комсомольское – Железнодорожный вокзал, 13А Свобода - РКБ имени Н.А. Семашко (новая), 27 Белое-4 – Дворец водных видов спорта, 59 Ракетная – площадь Амет-Хана Султана, 77 микрорайон Загородный - Маршала Жукова, 91, ГРЭС – Ак-Мечеть, 92 Леси Украинки– рынок "Светофор", 100 Аэрофлотский – Дачный массив “Таврида”.
Также безналичная оплата вводится на троллейбусных маршрутах №5 Новоромановка - микрорайон Загородный, 9 Аэрофлотский - 7-я горбольница, 10 Аэропорт "Заводское" - Арабатская (кольцо), 16 Марьино - РКБ имени Н.А. Семашко (новая).
"С момента перехода на безналичную оплату водитель не выполняет функции по приему наличных денежных средств. Оплата проезда производится исключительно через валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов", – уточнили на предприятии.
В Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы, отметив, что эксперимент продлится две недели
.
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