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В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 20.07.2025
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта, при этом Москва готова двигаться к своим целям по урегулированию. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T12:45
2025-07-20T12:45
политика
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта, при этом Москва готова двигаться к своим целям по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он подчеркнул, что цели Москвы в украинском вопросе понятны, очевидны и не меняются. Россия готова двигаться к своим целям по урегулированию на Украине быстро, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы.При этом, по словам Пескова, для фиксации итогов большой работы необходима встреча Путина и Трампа, но эта работа еще предстоит. Он добавил, что последний разговор двух лидеров оказался прагматичным деловым диалогом людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.Песков ранее неоднократно заявлял, сто Москва готова к новому раунду переговоров, однако Киев не спешит подтверждать их сроки. При этом ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима, подчеркивал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделеЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликтаПобеда России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
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политика, дональд трамп, владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, сша, новости
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине

Песков: в США начинают понимать сложность урегулирования украинского конфликта

12:45 20.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта, при этом Москва готова двигаться к своим целям по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Это длительный процесс, он требует усилий, и он непрост… И, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что цели Москвы в украинском вопросе понятны, очевидны и не меняются. Россия готова двигаться к своим целям по урегулированию на Украине быстро, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы.
"Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", – напомнил пресс-секретарь российского лидера.
При этом, по словам Пескова, для фиксации итогов большой работы необходима встреча Путина и Трампа, но эта работа еще предстоит. Он добавил, что последний разговор двух лидеров оказался прагматичным деловым диалогом людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.
Песков ранее неоднократно заявлял, сто Москва готова к новому раунду переговоров, однако Киев не спешит подтверждать их сроки. При этом ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима, подчеркивал он.
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