https://crimea.ria.ru/20250720/v-aeroportu-sochi-zaderzhivayutsya-34-reysa-1148089502.html

В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса

В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса - РИА Новости Крым, 20.07.2025

В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса

В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T13:32

2025-07-20T13:32

2025-07-20T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.По данным онлайн-табло сочинской воздушной гавани, по состоянию на 13 часов 15 минут 20 июля на вылет задержаны 13 рейсов, на прилет – 21 рейс. Отменены один рейс из Москвы и один из турецкой Антальи.При этом подчеркивается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, пассажиров задерживаемых рейсов обеспечивают всем необходимым, в случае длительной задержки разместят в гостинице.Росавиация ранее сообщала о возобновлении работы аэропорта Геленджик. Первый за впервые за три с половиной года самолет приземлился в аэропорту 18 июля. Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочинский аэропорт продолжает работу на протяжении всей спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премииАэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваКак будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя

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краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, авиация, новости, краснодарский край