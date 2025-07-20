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В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса
В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса - РИА Новости Крым, 20.07.2025
В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса
В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T13:32
2025-07-20T13:32
2025-07-20T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.По данным онлайн-табло сочинской воздушной гавани, по состоянию на 13 часов 15 минут 20 июля на вылет задержаны 13 рейсов, на прилет – 21 рейс. Отменены один рейс из Москвы и один из турецкой Антальи.При этом подчеркивается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, пассажиров задерживаемых рейсов обеспечивают всем необходимым, в случае длительной задержки разместят в гостинице.Росавиация ранее сообщала о возобновлении работы аэропорта Геленджик. Первый за впервые за три с половиной года самолет приземлился в аэропорту 18 июля. Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочинский аэропорт продолжает работу на протяжении всей спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премииАэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваКак будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
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сочи, аэропорт, авиация, новости, краснодарский край
В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса
В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса на вылет и прилет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
По данным онлайн-табло сочинской воздушной гавани, по состоянию на 13 часов 15 минут 20 июля на вылет задержаны 13 рейсов, на прилет – 21 рейс. Отменены один рейс из Москвы и один из турецкой Антальи.
"На фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла в течение последних суток, а также по погодными условиям, авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи", - сказано в официальном Telegram-канале аэропорта.
При этом подчеркивается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, пассажиров задерживаемых рейсов обеспечивают всем необходимым, в случае длительной задержки разместят в гостинице.
Росавиация ранее сообщала о возобновлении работы аэропорта Геленджик
. Первый за впервые за три с половиной года самолет приземлился в аэропорту 18 июля
. Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу
немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочинский аэропорт продолжает работу на протяжении всей спецоперации.
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