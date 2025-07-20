https://crimea.ria.ru/20250720/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-na-kamchatke-i-30-aftershokov---chto-izvestno-1148088970.html

Серия мощных землетрясений на Камчатке и 30 афтершоков - что известно

Серия мощных землетрясений на Камчатке и 30 афтершоков - что известно - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Серия мощных землетрясений на Камчатке и 30 афтершоков - что известно

Угроза цунами на Камчатке, объявленная после мощных землетрясений, миновала, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Центр цунами. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T12:51

2025-07-20T12:51

2025-07-20T12:51

цунами

камчатка

землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года

петропавловск-камчатский

сейсмология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Угроза цунами на Камчатке, объявленная после мощных землетрясений, миновала, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Центр цунами.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Глава Камчатки Владимир Солодов проинформировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено.Краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что волна цунами может достигнуть 2 метров.В Усть-Камчатском округе введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сказал РИА Новости, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после 2 мощных землетрясений, сила толчков идет на спад.Утром 2 июля в акватории Авачинского залива на Камчатке также произошло землетрясение, но менее сильное – магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекМощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунамиОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

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камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цунами, камчатка, землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года, петропавловск-камчатский, сейсмология, новости