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Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день
Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донбассе. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Мощные землетрясения РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T21:33
2025-07-20T21:33
главное за день
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общество
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донбассе. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Мощные землетрясения произошли на Камчатке. В воскресенье продолжились задержки поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют с 1 октября.О главных событиях и происшествиях – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииАрмия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли еще 1255 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранного производства. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Vampire", 364 вражеских беспилотника.Урегулирование на УкраинеВашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что цели Москвы в украинском вопросе понятны, очевидны и не меняются. Россия готова двигаться к своим целям по урегулированию быстро, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы. При этом, по словам Пескова, для фиксации итогов большой работы необходима встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но эта работа еще предстоит. Он добавил, что последний разговор двух лидеров оказался прагматичным деловым диалогом людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.Землетрясение на КамчаткеМощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Глава Камчатки Владимир Солодов позже проинформировало серии толчков, самые сильные, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Сейчас угроза цунами снята.Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя, прокомментировал тему РИА Новости Крым ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.Задержки поездов в КрымВ воскресенье продолжились задержки поездов "Таврия" в Крым и из Крыма из-за ЧП в Ростовской области, которое произошло накануне. Четыре пассажирских состава, следующих на полуостров и 11 поездов в обратном направлении задерживались к вечеру 20 июля, кроме того, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.Индексация военных пенсийПенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил в воскресенье депутат Госдумы Алексей Говырин. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи. Фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день

Прозрение США по Украине и мощные землетрясения на Камчатке – главное за день

21:33 20.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае
Вид на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донбассе. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Мощные землетрясения произошли на Камчатке. В воскресенье продолжились задержки поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют с 1 октября.
О главных событиях и происшествиях – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли еще 1255 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранного производства. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Vampire", 364 вражеских беспилотника.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
16:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы

Урегулирование на Украине

Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что цели Москвы в украинском вопросе понятны, очевидны и не меняются. Россия готова двигаться к своим целям по урегулированию быстро, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы. При этом, по словам Пескова, для фиксации итогов большой работы необходима встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но эта работа еще предстоит. Он добавил, что последний разговор двух лидеров оказался прагматичным деловым диалогом людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.
Спасательный жилет - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
15:45
Пассажирский паром с 280 пассажирами на борту загорелся в Индонезии

Землетрясение на Камчатке

Мощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Глава Камчатки Владимир Солодов позже проинформировало серии толчков, самые сильные, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Сейчас угроза цунами снята.
Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя, прокомментировал тему РИА Новости Крым ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.
Владимир Путин
15:07
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

Задержки поездов в Крым

В воскресенье продолжились задержки поездов "Таврия" в Крым и из Крыма из-за ЧП в Ростовской области, которое произошло накануне. Четыре пассажирских состава, следующих на полуостров и 11 поездов в обратном направлении задерживались к вечеру 20 июля, кроме того, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
13:32
В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса

Индексация военных пенсий

Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил в воскресенье депутат Госдумы Алексей Говырин. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи. Фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.
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Заголовок открываемого материала
21:33Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день
21:06Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта
20:54Одну из улиц Симферополя временно перекроют на 18 суток
20:12К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение
19:45Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно
19:37Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма
19:12В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции
18:4640-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделю
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18:05Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках
17:50Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек
17:16Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди
16:45Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на оправление
16:14Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы
15:45Пассажирский паром с 280 пассажирами на борту загорелся в Индонезии
15:07Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
14:42Танцевала обнаженной на улице – на Кубани ищут хулиганку
14:24Крымский мост сейчас - обстановка днем в воскресенье
14:02Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ
13:32В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса
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