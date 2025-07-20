https://crimea.ria.ru/20250720/prozrenie-vashingtona-i-zemletryaseniya-na-kamchatke--glavnoe-za-den-1148091545.html

Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день

Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донбассе. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Мощные землетрясения РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T21:33

2025-07-20T21:33

2025-07-20T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донбассе. Вашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Мощные землетрясения произошли на Камчатке. В воскресенье продолжились задержки поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют с 1 октября.О главных событиях и происшествиях – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииАрмия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли еще 1255 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранного производства. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Vampire", 364 вражеских беспилотника.Урегулирование на УкраинеВашингтон начинает понимать сложность урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что цели Москвы в украинском вопросе понятны, очевидны и не меняются. Россия готова двигаться к своим целям по урегулированию быстро, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы. При этом, по словам Пескова, для фиксации итогов большой работы необходима встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но эта работа еще предстоит. Он добавил, что последний разговор двух лидеров оказался прагматичным деловым диалогом людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.Землетрясение на КамчаткеМощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Глава Камчатки Владимир Солодов позже проинформировало серии толчков, самые сильные, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Сейчас угроза цунами снята.Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя, прокомментировал тему РИА Новости Крым ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.Задержки поездов в КрымВ воскресенье продолжились задержки поездов "Таврия" в Крым и из Крыма из-за ЧП в Ростовской области, которое произошло накануне. Четыре пассажирских состава, следующих на полуостров и 11 поездов в обратном направлении задерживались к вечеру 20 июля, кроме того, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.Индексация военных пенсийПенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил в воскресенье депутат Госдумы Алексей Говырин. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи. Фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250720/moschnye-zemletryaseniya-na-kamchatke-i-alyaske--zhdat-li-krupnoy-katastrofy-1148090731.html

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https://crimea.ria.ru/20250720/putin-rasskazal-o-razvitii-otechestvennogo-avtoproma-1148090250.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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