https://crimea.ria.ru/20250720/passazhirskiy-parom-zagorelsya-v-indonezii---passazhiry-prygali-za-bort-1148090536.html

Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту

Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту

Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт,... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T15:45

2025-07-20T15:45

2025-07-20T15:45

в мире

происшествия

пожар

индонезия

транспорт

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт, чтобы спастись от огня, пока подтверждена гибель одного человека.Об этом сообщает в воскресенье газета Jakarta Post."По данным поисково-спасательного управления Северного Сулавеси, сильный пожар на пароме "Барселона" вспыхнул около 12.00 (09.00 мск), когда судно находилось вблизи острова Талисей, примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Некоторое (точно неизвестное – ред.) количество пассажиров было спасено и эвакуировано на близлежащий остров Ганга", - сообщает газета со ссылкой на представителя спасательного управления Нуриадина Гумеленга."В настоящее время наша операция сосредоточена на поиске и спасении всех оставшихся пассажиров, которые могут все еще находиться на борту судна", - сообщил он журналистам по телефону со спасательного судна Bima Sena.По информации местных СМИ (провинции Северный Сулавеси – ред.), подтверждена гибель при пожаре одной женщины из числа пассажиров. Полный список пассажиров пока не опубликован, говорится в сообщении.Паром "Барселона" обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции, соединяющий Манадо с соседними островами, включая архипелаги Талауд и Сангихе, сообщает издание.Государственное управление портов Индонезии объявило о создании временного убежища в порту Манадо для оказания медицинской и иной помощи выжившим, также говорится в сообщении.Инцидент произошёл через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул в проливе Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести, напоминает Jakarta Post.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индонезия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, пожар, индонезия, транспорт, морской транспорт