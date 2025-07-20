Рейтинг@Mail.ru
Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250720/passazhirskiy-parom-zagorelsya-v-indonezii---passazhiry-prygali-za-bort-1148090536.html
Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту
Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту
Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт,... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T15:45
2025-07-20T15:45
в мире
происшествия
пожар
индонезия
транспорт
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451635_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_20b7095193b3366cb0abe050d9ed8e37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт, чтобы спастись от огня, пока подтверждена гибель одного человека.Об этом сообщает в воскресенье газета Jakarta Post."По данным поисково-спасательного управления Северного Сулавеси, сильный пожар на пароме "Барселона" вспыхнул около 12.00 (09.00 мск), когда судно находилось вблизи острова Талисей, примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Некоторое (точно неизвестное – ред.) количество пассажиров было спасено и эвакуировано на близлежащий остров Ганга", - сообщает газета со ссылкой на представителя спасательного управления Нуриадина Гумеленга."В настоящее время наша операция сосредоточена на поиске и спасении всех оставшихся пассажиров, которые могут все еще находиться на борту судна", - сообщил он журналистам по телефону со спасательного судна Bima Sena.По информации местных СМИ (провинции Северный Сулавеси – ред.), подтверждена гибель при пожаре одной женщины из числа пассажиров. Полный список пассажиров пока не опубликован, говорится в сообщении.Паром "Барселона" обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции, соединяющий Манадо с соседними островами, включая архипелаги Талауд и Сангихе, сообщает издание.Государственное управление портов Индонезии объявило о создании временного убежища в порту Манадо для оказания медицинской и иной помощи выжившим, также говорится в сообщении.Инцидент произошёл через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул в проливе Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести, напоминает Jakarta Post.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
индонезия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451635_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_dc3aa54cbc454bd6bff60cb1aef7fe82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, пожар, индонезия, транспорт, морской транспорт
Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту

Пассажирский паром загорелся в Индонезии - пассажиры прыгали за борт

15:45 20.07.2025
 
© РИА Новости КрымСпасательный жилет
Спасательный жилет - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт, чтобы спастись от огня, пока подтверждена гибель одного человека.
Об этом сообщает в воскресенье газета Jakarta Post.

"В воскресенье у берегов Северного Сулавеси загорелся пассажирский паром, в результате чего многие пассажиры бросились в море, спасаясь от огня. Любительские видео и фотографии запечатлели хаос на месте происшествия, но власти пока не опубликовали официальный отчет о пострадавших", - сообщает издание.

"По данным поисково-спасательного управления Северного Сулавеси, сильный пожар на пароме "Барселона" вспыхнул около 12.00 (09.00 мск), когда судно находилось вблизи острова Талисей, примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Некоторое (точно неизвестное – ред.) количество пассажиров было спасено и эвакуировано на близлежащий остров Ганга", - сообщает газета со ссылкой на представителя спасательного управления Нуриадина Гумеленга.
"В настоящее время наша операция сосредоточена на поиске и спасении всех оставшихся пассажиров, которые могут все еще находиться на борту судна", - сообщил он журналистам по телефону со спасательного судна Bima Sena.
По информации местных СМИ (провинции Северный Сулавеси – ред.), подтверждена гибель при пожаре одной женщины из числа пассажиров. Полный список пассажиров пока не опубликован, говорится в сообщении.
Паром "Барселона" обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции, соединяющий Манадо с соседними островами, включая архипелаги Талауд и Сангихе, сообщает издание.
Государственное управление портов Индонезии объявило о создании временного убежища в порту Манадо для оказания медицинской и иной помощи выжившим, также говорится в сообщении.
Инцидент произошёл через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул в проливе Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести, напоминает Jakarta Post.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
В миреПроисшествияПожарИндонезияТранспортМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Пассажирский паром загорелся в Индонезии с 280 пассажирами на борту
15:07Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
14:42Танцевала обнаженной на улице – на Кубани ищут хулиганку
14:24Крымский мост сейчас - обстановка днем в воскресенье
14:02Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ
13:32В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса
13:18Новости СВО - Киев несет колоссальные потери в людях и технике
12:54Над Крымом сработала ПВО
12:51Серия мощных землетрясений на Камчатке и 30 афтершоков - что известно
12:45В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
12:20Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
12:05Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма
11:55Высота цунами у Петропавловска-Камчатского может достичь 2 метров
11:25Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители
11:07Военные пенсии проиндексируют с 1 октября
10:30Задержка поездов в Крым после атаки ВСУ - ситуация на утро воскресенья
10:22На Крым надвигается опасная погода – объявлено штормовое
10:05Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами
09:48Олег Анофриев: курортный роман в Крыму довел до ЗАГСа
09:22Как возникли шахматы – инфографика
Лента новостейМолния