https://crimea.ria.ru/20250720/novyy-front-k-chemu-vedet-ssha-novyy-voenno-politseyskiy-byudzhet-trampa-1148070022.html

Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа

Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа

Новый фронт открывается в самой Америке, где утвердили увеличенные расходы Пентагона на фискальный 2026 год, усилив баталии вокруг планов Белого дома расширить... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T08:41

2025-07-20T08:41

2025-07-20T07:39

малек дудаков

мнения

пентагон

дональд трамп

политика

белый дом

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Новый фронт открывается в самой Америке, где утвердили увеличенные расходы Пентагона на фискальный 2026 год, усилив баталии вокруг планов Белого дома расширить использование вооруженных сил внутри самих США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.Новый "военно-полицейский бюджет Трампа", по словам Дудакова, усиливает баталии вокруг планов Белого дома расширить использование американских вооруженных сил внутри самих США.Пентагону теперь официально разрешено вести разведку в пограничной зоне для борьбы с мигрантами и проводить "контртеррористические" мероприятия в духе подавления мигрантских бунтов в Лос-Анджелесе", при этом демократы призывают устраивать акции гражданского неповиновения, добавил эксперт.Тем временем работу федеральных агентов, нацгвардии и военных никак не могут согласовать юридически. Местной полиции часто запрещается помогать федералам. А внутри самого Пентагона продолжаются чистки и пересмотры многих программ, подчеркнивает политолог.При этом конфликты по всему миру перегружают военную машину США, и Пентагон не успевает пополнять истощенные арсеналы, добавил Дудаков. "А нынче еще новый фронт открывается внутри самой Америки", – резюмировал эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал Трампа "ковбоем-одиночкой", высказав мнение, что своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент сильно рискует и может создать все условия для возвращения к власти в Америке демократов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа противМерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее времяКаким Запад видит будущее Украины – мнение

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, мнения, пентагон, дональд трамп, политика, белый дом, сша