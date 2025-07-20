https://crimea.ria.ru/20250720/novyy-front-k-chemu-vedet-ssha-novyy-voenno-politseyskiy-byudzhet-trampa-1148070022.html
Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа
Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа
Новый фронт открывается в самой Америке, где утвердили увеличенные расходы Пентагона на фискальный 2026 год, усилив баталии вокруг планов Белого дома расширить... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T08:41
2025-07-20T08:41
2025-07-20T07:39
малек дудаков
мнения
пентагон
дональд трамп
политика
белый дом
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_327df1f24b5d5c893c9839ea8046df53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Новый фронт открывается в самой Америке, где утвердили увеличенные расходы Пентагона на фискальный 2026 год, усилив баталии вокруг планов Белого дома расширить использование вооруженных сил внутри самих США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.Новый "военно-полицейский бюджет Трампа", по словам Дудакова, усиливает баталии вокруг планов Белого дома расширить использование американских вооруженных сил внутри самих США.Пентагону теперь официально разрешено вести разведку в пограничной зоне для борьбы с мигрантами и проводить "контртеррористические" мероприятия в духе подавления мигрантских бунтов в Лос-Анджелесе", при этом демократы призывают устраивать акции гражданского неповиновения, добавил эксперт.Тем временем работу федеральных агентов, нацгвардии и военных никак не могут согласовать юридически. Местной полиции часто запрещается помогать федералам. А внутри самого Пентагона продолжаются чистки и пересмотры многих программ, подчеркнивает политолог.При этом конфликты по всему миру перегружают военную машину США, и Пентагон не успевает пополнять истощенные арсеналы, добавил Дудаков. "А нынче еще новый фронт открывается внутри самой Америки", – резюмировал эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал Трампа "ковбоем-одиночкой", высказав мнение, что своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент сильно рискует и может создать все условия для возвращения к власти в Америке демократов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа противМерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее времяКаким Запад видит будущее Украины – мнение
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d0f3706f539ede26416e0757b0e34627.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малек дудаков, мнения, пентагон, дональд трамп, политика, белый дом, сша
Новый фронт: к чему ведет США новый военно-полицейский бюджет Трампа
Военно-полицейский бюджет Трампа ведет к открытию нового фронта внутри Америки – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Новый фронт открывается в самой Америке, где утвердили увеличенные расходы Пентагона на фискальный 2026 год, усилив баталии вокруг планов Белого дома расширить использование вооруженных сил внутри самих США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
"Палата представителей утвердила расходы Пентагона на фискальный 2026 год, который стартует в этом октябре. Они достигнут 830 миллиардов долларов. Слегка вырастут зарплаты военнослужащих – на 4%, а также траты на закупку новых вооружений", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Новый "военно-полицейский бюджет Трампа", по словам Дудакова, усиливает баталии вокруг планов Белого дома расширить использование американских вооруженных сил внутри самих США.
Пентагону теперь официально разрешено вести разведку в пограничной зоне для борьбы с мигрантами и проводить "контртеррористические" мероприятия в духе подавления мигрантских бунтов в Лос-Анджелесе
", при этом демократы призывают устраивать акции гражданского неповиновения, добавил эксперт.
Тем временем работу федеральных агентов, нацгвардии и военных никак не могут согласовать юридически. Местной полиции часто запрещается помогать федералам. А внутри самого Пентагона продолжаются чистки и пересмотры многих программ, подчеркнивает политолог.
"Проблем с ними предостаточно. Взять, к примеру, проект создания двигателя для истребителя шестого поколения F-47. Он должен был быть разработан к 2027 году, но теперь сроки сдвинулись вправо на 2030 и далее... Есть проблемы с подлодками: в нулевые годы их собирали за 6 лет, а теперь за 9. На один авианосец раньше уходило 8 лет, сейчас же с ним возятся 11", – отметил эксперт.
При этом конфликты по всему миру перегружают военную машину США, и Пентагон не успевает пополнять истощенные арсеналы, добавил Дудаков. "А нынче еще новый фронт открывается внутри самой Америки", – резюмировал эксперт.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал Трампа "ковбоем-одиночкой", высказав мнение
, что своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент сильно рискует и может создать все условия для возвращения к власти в Америке демократов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: