https://crimea.ria.ru/20250720/novosti-svo---kiev-neset-kolossalnye-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike-1148089314.html

Новости СВО - Киев несет колоссальные потери в людях и технике

Новости СВО - Киев несет колоссальные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Новости СВО - Киев несет колоссальные потери в людях и технике

ВСУ за сутки потеряли еще 1255 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранного производства, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T13:18

2025-07-20T13:18

2025-07-20T13:18

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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украина

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1255 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранного производства, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 170 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Запад" - более 240 украиснких боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов."Южная" группировка ликвидировала до 165 неонацистов, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, пять складов боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 человек, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий.Группировка "Восток" разбила до 170 украинских военных, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне работы бойцов группы "Днепр" уничтожены до 60 солдат ВСУ, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, поражены объекты топливной инфраструктуры Украины, вражеские цеха сборки дронов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Vampire", 364 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 066 беспилотных летательных аппаратов, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 277 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 593 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 459 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНРВ Кремле сделали заявление по урегулированию на УкраинеНовости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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