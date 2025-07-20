https://crimea.ria.ru/20250720/krymskiy-most-seychas---obstanovka-utrom-voskresenya-1148085663.html

Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья

Утром в воскресенье проезда по Крымскому мосту на въезде на полуостров ждут 540 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T07:37

2025-07-20T07:37

2025-07-20T08:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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керченский пролив

новости

транспорт

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезда по Крымскому мосту на въезде на полуостров ждут 540 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, новости, транспорт, тамань