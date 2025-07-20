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Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья
Утром в воскресенье проезда по Крымскому мосту на въезде на полуостров ждут 540 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T07:37
2025-07-20T08:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезда по Крымскому мосту на въезде на полуостров ждут 540 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, новости, транспорт, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья

Крымский мост сейчас - скопилась двухчасовая очередь

07:37 20.07.2025 (обновлено: 08:10 20.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезда по Крымскому мосту на въезде на полуостров ждут 540 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 7 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьКерченский проливНовостиТранспортТамань
 
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