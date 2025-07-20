Крымский мост сейчас - обстановка утром воскресенья
Крымский мост сейчас - скопилась двухчасовая очередь
07:37 20.07.2025 (обновлено: 08:10 20.07.2025)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезда по Крымскому мосту на въезде на полуостров ждут 540 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 7 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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