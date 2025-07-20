Рейтинг@Mail.ru
К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250720/k-chemu-vedet-otkaz-stan-evropy-zakupat-oruzhie-dlya-ukrainy-u-ssha--mnenie-1148060564.html
К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение
К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение - РИА Новости Крым, 20.07.2025
К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение
Страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T20:12
2025-07-20T19:20
новости
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
политика
новости
поставки западного оружия украине
оружие
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. Иного пути у этих государств нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы будут закупать через НАТО американское оружие для его поставки на Украину и соответствующее соглашение уже подписано. Позже стало известно, что четыре крупные страны Европы – Франция, Италия, Чехия и Венгрия заявили о нежелании поддержать эту инициативу Белого дома.По мнению Светова, это сопротивление в Европе будет не только точечным, но и временным.Такое же развитие событий можно было наблюдать после того, как некоторые государства НАТО отказались от требований Трампа повысить до 5% ВВП свой оборонный бюджет, напомнил эксперт.Все колебания при принятии решений у стран Запада сегодня сводятся к тому, "как подороже продать свое согласие", считает он."Сейчас готовность быть в общем строю, ни на шаг из него не сдвигаться – это главный показатель для власти любой страны, которая входит в ЕС или НАТО. Когда ты входишь в такого рода структуры, то можешь, конечно, пытаться отстаивать интересы своей страны. Но в конечном счете придется подчиниться общим решениям", – заключил политолог.Накануне американское информационное агентство Bloomberg, цитируя премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщило, что Англия может закупить у США оружие для передачи его Украине в рамках инициативы американского президента Дональда Трампа."Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине", – приводит агентство слова британского премьера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, юрий светов, мнения, политика, новости, поставки западного оружия украине, оружие, украина, сша, европейский союз (ес)
К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение

Европа под давлением Трампа согласится покупать оружие у США для Украины – политолог

20:12 20.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. Иного пути у этих государств нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы будут закупать через НАТО американское оружие для его поставки на Украину и соответствующее соглашение уже подписано. Позже стало известно, что четыре крупные страны Европы – Франция, Италия, Чехия и Венгрия заявили о нежелании поддержать эту инициативу Белого дома.
По мнению Светова, это сопротивление в Европе будет не только точечным, но и временным.
"Сейчас разговоры о том, что по новой схеме финансирования поставок вооружений на Украину якобы пять стран выступили против по разным соображениям. Думаю, надавят, а они согласятся", – сказал Светов.
Такое же развитие событий можно было наблюдать после того, как некоторые государства НАТО отказались от требований Трампа повысить до 5% ВВП свой оборонный бюджет, напомнил эксперт.
Все колебания при принятии решений у стран Запада сегодня сводятся к тому, "как подороже продать свое согласие", считает он.
"Сейчас готовность быть в общем строю, ни на шаг из него не сдвигаться – это главный показатель для власти любой страны, которая входит в ЕС или НАТО. Когда ты входишь в такого рода структуры, то можешь, конечно, пытаться отстаивать интересы своей страны. Но в конечном счете придется подчиниться общим решениям", – заключил политолог.
Накануне американское информационное агентство Bloomberg, цитируя премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщило, что Англия может закупить у США оружие для передачи его Украине в рамках инициативы американского президента Дональда Трампа.
"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине", – приводит агентство слова британского премьера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время
Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиЮрий СветовМненияПолитикаНовостиПоставки западного оружия УкраинеОружиеУкраинаСШАЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Прозрение Вашингтона и землетрясения на Камчатке – главное за день
21:06Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта
20:54Одну из улиц Симферополя временно перекроют на 18 суток
20:12К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение
19:45Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно
19:37Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма
19:12В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции
18:4640-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделю
18:3337 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву
18:05Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках
17:50Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек
17:16Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди
16:45Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на оправление
16:14Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы
15:45Пассажирский паром с 280 пассажирами на борту загорелся в Индонезии
15:07Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
14:42Танцевала обнаженной на улице – на Кубани ищут хулиганку
14:24Крымский мост сейчас - обстановка днем в воскресенье
14:02Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ
13:32В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса
Лента новостейМолния