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К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение

К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение - РИА Новости Крым, 20.07.2025

К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение

Страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T20:12

2025-07-20T20:12

2025-07-20T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. Иного пути у этих государств нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы будут закупать через НАТО американское оружие для его поставки на Украину и соответствующее соглашение уже подписано. Позже стало известно, что четыре крупные страны Европы – Франция, Италия, Чехия и Венгрия заявили о нежелании поддержать эту инициативу Белого дома.По мнению Светова, это сопротивление в Европе будет не только точечным, но и временным.Такое же развитие событий можно было наблюдать после того, как некоторые государства НАТО отказались от требований Трампа повысить до 5% ВВП свой оборонный бюджет, напомнил эксперт.Все колебания при принятии решений у стран Запада сегодня сводятся к тому, "как подороже продать свое согласие", считает он."Сейчас готовность быть в общем строю, ни на шаг из него не сдвигаться – это главный показатель для власти любой страны, которая входит в ЕС или НАТО. Когда ты входишь в такого рода структуры, то можешь, конечно, пытаться отстаивать интересы своей страны. Но в конечном счете придется подчиниться общим решениям", – заключил политолог.Накануне американское информационное агентство Bloomberg, цитируя премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщило, что Англия может закупить у США оружие для передачи его Украине в рамках инициативы американского президента Дональда Трампа."Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине", – приводит агентство слова британского премьера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя

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