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Где в Крыму пройдут дожди с грозами: погода в воскресенье
Где в Крыму пройдут дожди с грозами: погода в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Где в Крыму пройдут дожди с грозами: погода в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря полю пониженного атмосферного давления вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-20T00:01
2025-07-20T00:01
2025-07-19T18:05
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря полю пониженного атмосферного давления вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму пройдут дожди с грозами: погода в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +33 градусов и вероятны кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря полю пониженного атмосферного давления вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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