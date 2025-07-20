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Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро
Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро
Вертолет упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T07:55
2025-07-20T07:55
авиакатастрофа
вертолет
новости
республика алтай
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Вертолет упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."Сегодня около 02 часов местного времени (22.00 мск - ред.) в акватории озера Телецкое Турочакского района Республики Алтай в ходе эксплуатации воздушного судна пилот не справился с его управлением, в связи чем воздушное судно упало в воду. На борту воздушного судна находилось два человека, в результате произошедшего они получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что воздушное судно затонуло. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)."Следователи и следователи-криминалисты следственного управления выехали на место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также проводит Горно-Алтайская транспортная прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, вертолет, новости, республика алтай, происшествия
Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро

Два человека пострадали в Республике Алтай из-за падения вертолета в Телецкое озеро

07:55 20.07.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет Robinson R66 turbine. Архивное фото
Вертолет Robinson R66 turbine. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Вертолет упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Сегодня около 02 часов местного времени (22.00 мск - ред.) в акватории озера Телецкое Турочакского района Республики Алтай в ходе эксплуатации воздушного судна пилот не справился с его управлением, в связи чем воздушное судно упало в воду. На борту воздушного судна находилось два человека, в результате произошедшего они получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно затонуло. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).
"Следователи и следователи-криминалисты следственного управления выехали на место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также проводит Горно-Алтайская транспортная прокуратура.
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