https://crimea.ria.ru/20250720/dva-cheloveka-postradali-na-altae-iz-za-padeniya-vertoleta-v-ozero-1148085839.html

Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро

Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Два человека пострадали на Алтае из-за падения вертолета в озеро

Вертолет упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T07:55

2025-07-20T07:55

2025-07-20T07:55

авиакатастрофа

вертолет

новости

республика алтай

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111769/20/1117692001_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_80b53eda23b5203f2eb5fe476e8481dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Вертолет упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."Сегодня около 02 часов местного времени (22.00 мск - ред.) в акватории озера Телецкое Турочакского района Республики Алтай в ходе эксплуатации воздушного судна пилот не справился с его управлением, в связи чем воздушное судно упало в воду. На борту воздушного судна находилось два человека, в результате произошедшего они получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что воздушное судно затонуло. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)."Следователи и следователи-криминалисты следственного управления выехали на место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также проводит Горно-Алтайская транспортная прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250716/v-khabarovskom-krae-obnaruzhili-oblomki-propavshego-vertoleta-mi-8-1147979272.html

республика алтай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, вертолет, новости, республика алтай, происшествия