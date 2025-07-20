https://crimea.ria.ru/20250720/93-bpla-sbity-nad-chernym-morem-i-rossiyskimi-regionami--1148085525.html
93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами
93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами - РИА Новости Крым, 20.07.2025
93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T07:29
2025-07-20T07:29
2025-07-20T07:32
черное море
безопасность республики крым и севастополя
пво
атаки всу на крым
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 38 БПЛА - над территорией Брянской области, 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Тульской области, по пять БПЛА – над территориями Орловской и Нижегородской областей, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Рязанской областей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, министерство обороны рф
93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами
93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами - Минобороны
07:29 20.07.2025 (обновлено: 07:32 20.07.2025)