https://crimea.ria.ru/20250720/93-bpla-sbity-nad-chernym-morem-i-rossiyskimi-regionami--1148085525.html

93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами

93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами - РИА Новости Крым, 20.07.2025

93 БПЛА сбиты над Черным морем и российскими регионами

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T07:29

2025-07-20T07:29

2025-07-20T07:32

черное море

безопасность республики крым и севастополя

пво

атаки всу на крым

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 38 БПЛА - над территорией Брянской области, 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Тульской области, по пять БПЛА – над территориями Орловской и Нижегородской областей, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Рязанской областей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250719/71-bespilotnik-sbili-za-noch-nad-devyatyu-regionami-rossii-1148065158.html

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, министерство обороны рф