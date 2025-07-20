https://crimea.ria.ru/20250720/40-gradusnaya-zhara-idet-v-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-1148060991.html

40-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделю

40-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 20.07.2025

40-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделю

Крым на неделе побьет новые температурные рекорды с жарой до +40. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T18:46

2025-07-20T18:46

2025-07-20T18:46

погода в крыму

погода

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым в истории: секреты, факты, фото

отдых в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138917488_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_94f1317b113ab69ff2abf1f0a3d6133b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крым на неделе побьет новые температурные рекорды с жарой до +40. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, начиная с понедельника погода в Крыму будет идеально летней.Во вторник "термодинамическая машина" будет набирать обороты, разогревая воздух все сильнее, предупредил он. И если ночью это еще те же +15... +20, то днем уже +32... +37, добоавил он."А местами столбики термометров будут стремиться на штурм 40-градусной высоты. И здесь есть вероятность повтора или даже побития температурного рекорда 2007 года, когда в Симферополе было +37,5 градусов", – отметил Тишковец.Самый же пик жары, по расчетам синоптика, ожидается в среду, 23 июля.Под занавес рабочей недели из-за разворота ветров с южных румбов на северные, по словам Тишковца, ночью в четверг температура воздуха будет колебаться от +17 до +22, но днем больших изменений не будет: +34... +39, а в пятницу даже +33... +38."Что в любом случае потеплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям", – заметил синоптик.Чуть сбить жару, возможно, помогут дожди лишь в следующие выходные, однако говорить с уверенностью, что это произойдет, пока нельзя, сказал он."Там вилка по моделированию прогноза, которая по одной из ветвей показывает, что погода может испортиться и чуть освежит раскаленный донельзя воздух. Есть вероятность, что в самые последние дни предстоящей недели, на выходных, локально соберутся кучево-дождевые облака, возвестят о себе раскатами грома, и в дневные часы под дожди температура понизится до 31 – 36 градусов. Но точно можно будет сказать в следующую пятницу", - заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнение В Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, погода, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым в истории: секреты, факты, фото, отдых в крыму, новости крыма