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37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву
37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2025
37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву
37 украинских беспилотников, в том числе пять, летевших на Москву уничтожены с полудня до вечера воскресенья над регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T18:33
2025-07-20T18:43
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотников, в том числе пять, летевших на Москву уничтожены с полудня до вечера воскресенья над регионами России, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, десять вражеских беспилотников сбиты над территорией Калужской области, По восемь – над территорией Смоленской и Московского областей, в том числе пять беспилотников, летевших на Москву.Еще шесть дронов уничтожены над Брянской областью, три – над Тульской и два – над Орловской областями.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области. В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, один из них - над Крымом.В аэропортах Московского авиационного узла вводились временные ограничения воздушного пространства, по этой причине в воздушной гавани Сочи задерживались 34 рейса на вылет и прилет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, новости
37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву

Минобороны: российские ПВО отразили новую атаку дронов на Москву и регионы РФ

18:33 20.07.2025 (обновлено: 18:43 20.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотников, в том числе пять, летевших на Москву уничтожены с полудня до вечера воскресенья над регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 12.00 до 17.40 дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа" – сказано в сообщении.
По данным ведомства, десять вражеских беспилотников сбиты над территорией Калужской области, По восемь – над территорией Смоленской и Московского областей, в том числе пять беспилотников, летевших на Москву.
Еще шесть дронов уничтожены над Брянской областью, три – над Тульской и два – над Орловской областями.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области. В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, один из них - над Крымом.
В аэропортах Московского авиационного узла вводились временные ограничения воздушного пространства, по этой причине в воздушной гавани Сочи задерживались 34 рейса на вылет и прилет.
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