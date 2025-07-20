https://crimea.ria.ru/20250720/37-ukrainskikh-brla-sbity-v-regionakh-rossii--5-leteli-na-moskvu-1148092486.html

37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву

37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2025

37 украинских БПЛА сбиты в регионах России – 5 летели на Москву

37 украинских беспилотников, в том числе пять, летевших на Москву уничтожены с полудня до вечера воскресенья над регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T18:33

2025-07-20T18:33

2025-07-20T18:43

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотников, в том числе пять, летевших на Москву уничтожены с полудня до вечера воскресенья над регионами России, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, десять вражеских беспилотников сбиты над территорией Калужской области, По восемь – над территорией Смоленской и Московского областей, в том числе пять беспилотников, летевших на Москву.Еще шесть дронов уничтожены над Брянской областью, три – над Тульской и два – над Орловской областями.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области. В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, один из них - над Крымом.В аэропортах Московского авиационного узла вводились временные ограничения воздушного пространства, по этой причине в воздушной гавани Сочи задерживались 34 рейса на вылет и прилет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

https://crimea.ria.ru/20250708/massirovannyy-nalet-na-goroda-lnr---kiev-udaril-po-zdaniyam-administratsii-1147793621.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, новости