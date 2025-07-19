https://crimea.ria.ru/20250719/zaderzhka-poezdov-v-krym-iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-aktualnye-sroki-1148075100.html

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки

Число задерживающихся в связи с ЧП в Ростовской области поездов "Таврия", идущих в Крым, увеличилось до восьми. Время задержки некоторых составов увеличилось до РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T16:43

2025-07-19T16:43

2025-07-19T16:43

гранд сервис экспресс

новости крыма

поезд

железная дорога

крым

поезд "таврия"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_213:168:1280:768_1920x0_80_0_0_ec5b9dfcc55c4dd47a75cc13267b42a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число задерживающихся в связи с ЧП в Ростовской области поездов "Таврия", идущих в Крым, увеличилось до восьми. Время задержки некоторых составов увеличилось до 9-10 часов. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, в пути следования на 10 часов задерживается поезд №67/68 Москва – Симферополь. На девять часов задерживаются поезда №17/18 Москва – Симферополь и №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь. Поезд №97/98 Москва – Симферополь – задержка семь часов, №75/76 Омск – Симферополь – задержка 5,5 часов. Кроме того, на 1,5 часа задерживаются поезда №91/92 Москва – Севастополь и №163/164 Москва – Феодосия. Отставание от графика движения поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь составляет на данное время один час.Из Крыма идут с опозданием следующие поезда: №163/164 Феодосия – Москва – на 9,5 часов, №17/18 Симферополь – Москва – на девять часов, №473/474 Симферополь – Смоленск – на 8,5 часов, №27/28 Симферополь – Москва – почти на восемь часов, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург – на шесть часов. Поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задерживается на 5,5 часов, №167/168 Симферополь – Москва – задержка около пяти часов, №173/174 Евпатория – Москва – 1,5 часа, перечислили в "Гранд Сервис Экспресс".Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ – военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд, железная дорога, крым, поезд "таврия", новости