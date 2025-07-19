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Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки
Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки
Число задерживающихся в связи с ЧП в Ростовской области поездов "Таврия", идущих в Крым, увеличилось до восьми. Время задержки некоторых составов увеличилось до РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T16:43
2025-07-19T16:43
гранд сервис экспресс
новости крыма
поезд
железная дорога
крым
поезд "таврия"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число задерживающихся в связи с ЧП в Ростовской области поездов "Таврия", идущих в Крым, увеличилось до восьми. Время задержки некоторых составов увеличилось до 9-10 часов. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, в пути следования на 10 часов задерживается поезд №67/68 Москва – Симферополь. На девять часов задерживаются поезда №17/18 Москва – Симферополь и №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь. Поезд №97/98 Москва – Симферополь – задержка семь часов, №75/76 Омск – Симферополь – задержка 5,5 часов. Кроме того, на 1,5 часа задерживаются поезда №91/92 Москва – Севастополь и №163/164 Москва – Феодосия. Отставание от графика движения поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь составляет на данное время один час.Из Крыма идут с опозданием следующие поезда: №163/164 Феодосия – Москва – на 9,5 часов, №17/18 Симферополь – Москва – на девять часов, №473/474 Симферополь – Смоленск – на 8,5 часов, №27/28 Симферополь – Москва – почти на восемь часов, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург – на шесть часов. Поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задерживается на 5,5 часов, №167/168 Симферополь – Москва – задержка около пяти часов, №173/174 Евпатория – Москва – 1,5 часа, перечислили в "Гранд Сервис Экспресс".Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ – военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд, железная дорога, крым, поезд "таврия", новости
Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области – число составов увеличилось

16:43 19.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число задерживающихся в связи с ЧП в Ростовской области поездов "Таврия", идущих в Крым, увеличилось до восьми. Время задержки некоторых составов увеличилось до 9-10 часов. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
По данным компании, в пути следования на 10 часов задерживается поезд №67/68 Москва – Симферополь. На девять часов задерживаются поезда №17/18 Москва – Симферополь и №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь. Поезд №97/98 Москва – Симферополь – задержка семь часов, №75/76 Омск – Симферополь – задержка 5,5 часов. Кроме того, на 1,5 часа задерживаются поезда №91/92 Москва – Севастополь и №163/164 Москва – Феодосия. Отставание от графика движения поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь составляет на данное время один час.
Из Крыма идут с опозданием следующие поезда: №163/164 Феодосия – Москва – на 9,5 часов, №17/18 Симферополь – Москва – на девять часов, №473/474 Симферополь – Смоленск – на 8,5 часов, №27/28 Симферополь – Москва – почти на восемь часов, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург – на шесть часов. Поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задерживается на 5,5 часов, №167/168 Симферополь – Москва – задержка около пяти часов, №173/174 Евпатория – Москва – 1,5 часа, перечислили в "Гранд Сервис Экспресс".
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки... Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – отметили в компании.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ – военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.
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Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаПоездЖелезная дорогаКрымПоезд "Таврия"Новости
 
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