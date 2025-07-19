Вандализм на Холме Славы во Львове и смерть трех режиссеров: топ недели
Вандализм на Холме Славы во Львове и смерть трех российских режиссеров – главное за неделю
© Валерий СадовойРазорение могил советских воинов на Холме славы во Львове
© Валерий Садовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Осквернение Холма Славы во Львове. Атаки ВСУ на регионы России. Задержание насильника в Севастополе. Инциденты на аттракционах в Евпатории и на Ай-Петри. Уход из жизни трех российских режиссеров. Мнение жителей Крыма о росте тарифов ЖКХ. Прогноз погоды в Крыму до конца лета и магнитных бурь – до конца июля.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.
Осквернение Холма Славы во Львове
Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой. Всего, по его словам, выявлено 355 останков советских воинов. Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "Вечного огня".
Крымские татары назвали вандализм на Холме Славы очередным способм столкнуть народы лбами. На Холме Славы во Львове вместе с другими более чем 350-ю советскими воинами похоронены и 13 героев СССР, в их числе крымский татарин, уроженец Крыма Абдуль Тейфук.
Атаки ВСУ на регионы России
На этой неделе ВСУ продолжали попытки атаковать российские регионы. В частности, 15 июля украинские беспилотники были сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали 27 человек. 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Кроме того, в Воронеже были повреждено жилье местных жителей, ряд торговых объектов и автомобилей. В ночь на 17 июля ВСУ снова ударили дронами по городу, на этот раз пострадали трое мирных жителей.
Задержание насильника в Севастополе
Полиция Севастополя на этой неделе искала неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города, сообщили в понедельник региональном управлении МВД России. Информация о том, что неизвестный нападает на своих жертв, душит и совершает насильственные действия, ранее появилась в соцсетях. Местные жители сообщают о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева в Севастополе. 16 июля правоохранители задержали подозреваемого – 44-летнего ранее судимого севастопольца.
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ЧП на аттракционах в Крыму
Вечером в четверг 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке Евпатории. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. Людей эвакуировали спасатели, никто не пострадал. Еще один инцидент произошле на территории заповедной зоны Ай-Петри, где молодой человек травмировался на экстремальном аттракционе. СК проводит проверки по обоим фактам на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов.
Уход трех российских режиссеров
14 июля из жизни ушел народный артист России, режиссер Александр Митта. Ему было 92 года. Митта снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие. Также в понедельник скончался российский актер и режиссер Юрий Мороз – он снял кинокартины "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру", "Лермонтов" и другие. 17 июля не стало кинорежиссера Юрия Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Он умер в Ялте на 71 году жизни.
Снова магнитная буря
Магнитная буря накроет Землю на следующей неделе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Уровень космического удара не превысит уровня G1. 21, 28 и 29 числа магнитосфера также будет немного возбуждена, но сила волнения не достигнет штормовых значений. В остальные дни до конца июля магнитные бури не прогнозируются.
Мнение крыман о тарифах ЖКХ
С 1 июля в Крыму вступили в силу новые тарифы на коммунальные услуги – рост составил 11,9%. Корреспонденты РИА Новости Крым провели уличный опрос в Симферополе, чтобы узнать, как крымчане оценивают новое повышение, насколько, по их мнению, стоимость коммунальных услуг соответствует качеству, и считают ли они работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций прозрачной и эффективной.
Погода в Крыму до конца лета
Точные долгосрочные прогнозы погоды пока недоступны современной науке, однако вероятностные говорят о том, что резких похолоданий во второй половине лета в Крыму ожидать не стоит, рассказал на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом прогнозируется, что вторая половина июля и август будут по температурному режиму близкими к норме и даже несколько выше нормы – на 1-2 градуса. Резких похолоданий не ожидается, температура будет выше +25, будет довольно много солнечных дней. Но неустойчивость, связанная с сильными дождями и ветром, тоже прогнозируется.
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