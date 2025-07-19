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В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены
В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены - РИА Новости Крым, 19.07.2025
В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены
Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США), десятки пострадавших получили различные ранения, несколько человек в критическом... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T15:01
2025-07-19T15:01
лос-анджелес
новости
происшествия
автомобиль
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США), десятки пострадавших получили различные ранения, несколько человек в критическом состоянии. Об этом сообщает пожарная служба города, пишет РИА Новости.Уточняется, что, по предварительным оценкам, по меньшей мере 4-5 человек находятся в критическом состоянии, 8 – 10 в тяжелом, а 10 – 15 в удовлетворительном. Других подробностей случившегося в службе не приводят.Как сообщает The US Sun, ссылаясь на источники в пожарной службе и полиции, инцидент произошел на бульваре Санта-Моника. По неподтвержденным данным очевидцев, на месте ЧП слышали стрельбу, сообщает издание. Пока неизвестно, въехал ли автомобиль в людей намеренно и задержан ли водитель.Лос-Анджелес в июне стал очагом протестов против иммиграционных рейдов. Акции стартовали после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) провели аресты нелегальных иммигрантов в нескольких районах города. На фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.Несколько дней спустя жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации в других американских городах.Ранее, в январе 2025 года, в пожарах в Лос-Анджелесе сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь, уничтоженная огнем, составила десятки тысяч гектаров. В Калифорнии объявили режим масштабного стихийного бедствия, ущерб от которого в феврале оценивали в сотни миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
лос-анджелес, новости, происшествия, автомобиль, сша
В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу – десятки людей получили различные ранения

15:01 19.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанкПолицейские в Лос-Анджелесе
Полицейские в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США), десятки пострадавших получили различные ранения, несколько человек в критическом состоянии. Об этом сообщает пожарная служба города, пишет РИА Новости.
"По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более двадцати человек пострадали", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что, по предварительным оценкам, по меньшей мере 4-5 человек находятся в критическом состоянии, 8 – 10 в тяжелом, а 10 – 15 в удовлетворительном. Других подробностей случившегося в службе не приводят.
Как сообщает The US Sun, ссылаясь на источники в пожарной службе и полиции, инцидент произошел на бульваре Санта-Моника. По неподтвержденным данным очевидцев, на месте ЧП слышали стрельбу, сообщает издание. Пока неизвестно, въехал ли автомобиль в людей намеренно и задержан ли водитель.
Лос-Анджелес в июне стал очагом протестов против иммиграционных рейдов. Акции стартовали после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) провели аресты нелегальных иммигрантов в нескольких районах города. На фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.
Несколько дней спустя жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации в других американских городах.
Ранее, в январе 2025 года, в пожарах в Лос-Анджелесе сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь, уничтоженная огнем, составила десятки тысяч гектаров. В Калифорнии объявили режим масштабного стихийного бедствия, ущерб от которого в феврале оценивали в сотни миллиардов долларов.
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