https://crimea.ria.ru/20250719/v-los-andzhelese-avtomobil-vletel-v-tolpu--desyatki-lyudey-raneny-1148072704.html

В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены

В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены - РИА Новости Крым, 19.07.2025

В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены

Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США), десятки пострадавших получили различные ранения, несколько человек в критическом... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T15:01

2025-07-19T15:01

2025-07-19T15:01

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новости

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автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США), десятки пострадавших получили различные ранения, несколько человек в критическом состоянии. Об этом сообщает пожарная служба города, пишет РИА Новости.Уточняется, что, по предварительным оценкам, по меньшей мере 4-5 человек находятся в критическом состоянии, 8 – 10 в тяжелом, а 10 – 15 в удовлетворительном. Других подробностей случившегося в службе не приводят.Как сообщает The US Sun, ссылаясь на источники в пожарной службе и полиции, инцидент произошел на бульваре Санта-Моника. По неподтвержденным данным очевидцев, на месте ЧП слышали стрельбу, сообщает издание. Пока неизвестно, въехал ли автомобиль в людей намеренно и задержан ли водитель.Лос-Анджелес в июне стал очагом протестов против иммиграционных рейдов. Акции стартовали после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) провели аресты нелегальных иммигрантов в нескольких районах города. На фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.Несколько дней спустя жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации в других американских городах.Ранее, в январе 2025 года, в пожарах в Лос-Анджелесе сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь, уничтоженная огнем, составила десятки тысяч гектаров. В Калифорнии объявили режим масштабного стихийного бедствия, ущерб от которого в феврале оценивали в сотни миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250611/kaliforniya-protiv-trampa-situatsiya-v-ssha-na-fone-protestov-1147118670.html

лос-анджелес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, новости, происшествия, автомобиль, сша