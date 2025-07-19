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Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии
Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии
Из Австралии на Украину поступила первая партия танков Abrams – 49 боевых машин, большинство из них уже на вооружении ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Денис РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T18:31
2025-07-19T18:31
2025-07-19T18:31
австралия
денис шмыгаль
новости
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Из Австралии на Украину поступила первая партия танков Abrams – 49 боевых машин, большинство из них уже на вооружении ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.По его словам, это значимое усиление стало частью пакета помощи стоимостью 245 миллионов долларов, который входит в общую сумму в 1,5 млрд долларов, предоставленную Австралией с начала конфликта на Украине.Последняя партия танков Abrams от Австралии поступит Киеву в течение следующих месяцев, добавил он.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за год в зоне спецоперации уничтожены 2/3 танков Abrams, которые Украине передали США.На днях канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером сообщил, что Украина в ближайшее время получит дальнобойное оружие, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.А датский министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания намерена в течение полугода открыть у себя производства от трех до пяти украинских оборонных компаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким Запад видит будущее Украины – мнениеЭкс-министру обороны Украины Умерову нашли новую должностьЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины
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австралия, денис шмыгаль, новости, украина, поставки западного оружия украине
Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии
Первая партия танков Abrams от Австралии поступила на Украину – Шмыгаль