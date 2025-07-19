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Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет
Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет
В ночь на субботу Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T11:07
2025-07-19T11:16
владимир зеленский
новости
украина
удары по украине
кировоградская область
днепропетровская область
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волынская область
николаевская область
одесская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ночь на субботу Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.И перечислил, что удары нанесены по Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областям, а также по подконтрольным киевскому режиму территориям ДНР, Запорожской и Херсонской областей.По информации Зеленского, в Сумах повреждена критическая энергетическая инфраструктура. Комбинированные удары были нанесены по Шостке Сумской области. Ракеты и дроны били по Павлограду Днепропетровской области, где повреждена важная инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, новости, украина, удары по украине, кировоградская область, днепропетровская область, сумская область, волынская область, николаевская область, одесская область, житомирская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, сумы, павлоград
Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет

Удары по Украине – взрывы гремят по всей стране от сотен беспилотников и десятков ракет

11:07 19.07.2025 (обновлено: 11:16 19.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ночь на субботу Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Сегодня ночью по нашим городам были применены более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Беспилотники все еще находятся в воздухе", – написал Зеленский в своем Telegram-канале в субботу утром.
И перечислил, что удары нанесены по Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областям, а также по подконтрольным киевскому режиму территориям ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
По информации Зеленского, в Сумах повреждена критическая энергетическая инфраструктура. Комбинированные удары были нанесены по Шостке Сумской области. Ракеты и дроны били по Павлограду Днепропетровской области, где повреждена важная инфраструктура.
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Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаУдары по УкраинеКировоградская областьДнепропетровская областьСумская областьВолынская областьНиколаевская областьОдесская областьЖитомирская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьСумыПавлоград
 
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