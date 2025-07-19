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Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет

Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет

В ночь на субботу Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T11:07

2025-07-19T11:07

2025-07-19T11:16

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ночь на субботу Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.И перечислил, что удары нанесены по Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областям, а также по подконтрольным киевскому режиму территориям ДНР, Запорожской и Херсонской областей.По информации Зеленского, в Сумах повреждена критическая энергетическая инфраструктура. Комбинированные удары были нанесены по Шостке Сумской области. Ракеты и дроны били по Павлограду Днепропетровской области, где повреждена важная инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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