https://crimea.ria.ru/20250719/ploschad-pozhara-u-trassy-evpatoriya--simferopol-vyrosla-do-40-gektarov-1148071922.html

Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров

Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров

Спасатели борются с возгоранием сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, выросла до 40... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T14:37

2025-07-19T14:37

2025-07-19T15:41

новости крыма

происшествия

симферополь

евпатория

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Спасатели борются с возгоранием сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, выросла до 40 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее сообщалось, что площадь трех возгораний сухой травы в Симферопольском районе полуострова составляла 800 квадратных метров.Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура, отметили спасатели – из-за сильного задымления ограничено движение на участке автодороги. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, симферополь, евпатория, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, симферопольский район