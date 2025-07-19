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Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
Спасатели борются с возгоранием сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, выросла до 40... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T14:37
2025-07-19T14:37
2025-07-19T15:41
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Спасатели борются с возгоранием сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, выросла до 40 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее сообщалось, что площадь трех возгораний сухой травы в Симферопольском районе полуострова составляла 800 квадратных метров.Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура, отметили спасатели – из-за сильного задымления ограничено движение на участке автодороги. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, происшествия, симферополь, евпатория, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, симферопольский район
Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
У трассы в Крыму на 40 гектарах горит сухая трава – на участке дороги ограничено движение
14:37 19.07.2025 (обновлено: 15:41 19.07.2025)