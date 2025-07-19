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Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
Возгорание сухостоя в Симферопольском районе Крыма вдоль дороги Евпатория – Симферополь локализовали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T16:16
2025-07-19T16:16
2025-07-19T17:07
новости крыма
симферопольский район
симферополь
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухостоя в Симферопольском районе Крыма вдоль дороги Евпатория – Симферополь локализовали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Для разведки очагов горения и уточнения кромки пожара применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в МЧС. Тушение осложняется сухой и ветреной погодой и труднодоступностью местности. Работа продолжается. Группировка увеличена до 147 человек и 38 единиц техники.Также восстановлено движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки, перекрытое ранее. Во время тушения пожара из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей – люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
Пожар под Симферополем локализовали на 40 гектарах – группировка для тушения увеличена
16:16 19.07.2025 (обновлено: 17:07 19.07.2025)