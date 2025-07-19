https://crimea.ria.ru/20250719/ogon-pod-simferopolem-lokalizovali-na-40-gektarakh-1148074673.html

Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах

Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах

Возгорание сухостоя в Симферопольском районе Крыма вдоль дороги Евпатория – Симферополь локализовали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T16:16

2025-07-19T16:16

2025-07-19T17:07

новости крыма

симферопольский район

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухостоя в Симферопольском районе Крыма вдоль дороги Евпатория – Симферополь локализовали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Для разведки очагов горения и уточнения кромки пожара применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в МЧС. Тушение осложняется сухой и ветреной погодой и труднодоступностью местности. Работа продолжается. Группировка увеличена до 147 человек и 38 единиц техники.Также восстановлено движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки, перекрытое ранее. Во время тушения пожара из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей – люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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