https://crimea.ria.ru/20250719/novosti-svo-armiya-rossii-rvet-oboronu-vsu-i-unichtozhaet-kievskikh-boevikov-1148069981.html

Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков

Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков

Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед, прорвав оборону ВСУ на разных направлениях. Общие потери врага составили... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T13:16

2025-07-19T13:16

2025-07-19T13:16

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245838_0:240:3005:1930_1920x0_80_0_0_9b41780983288842dcaa17692ad35ac9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед, прорвав оборону ВСУ на разных направлениях. Общие потери врага составили более 1000 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери – более 450 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которых улучшили тактическое положение, поразив формирования 13 украинских бригад. В том числе пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Еще свыше 230 военнослужащих армия киевского режима утратила ходе наступления российских подразделений группировки войск "Запад" в районах шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток", поразив живую силу и технику механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской области и в ДНР. Потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих.Уточняется, что на Харьковском направлении группировки войск "Север" нанесла поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области, в результате ВСУ потеряли до 155 боевиков.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив врага в ДНР в районах семи населенных пунктов. Противник потерял до 125 военнослужащих.Одновременно подразделения группировки войск "Днепр" в течение минувших суток поразили формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, сократив армию Киева еще на 45 боевых единиц живой силы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.Утром в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле бояТысячи погибших: ВСУ несут катастрофические потери в зоне спецоперацииЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу