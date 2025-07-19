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Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед, прорвав оборону ВСУ на разных направлениях. Общие потери врага составили... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T13:16
2025-07-19T13:16
2025-07-19T13:16
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед, прорвав оборону ВСУ на разных направлениях. Общие потери врага составили более 1000 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери – более 450 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которых улучшили тактическое положение, поразив формирования 13 украинских бригад. В том числе пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Еще свыше 230 военнослужащих армия киевского режима утратила ходе наступления российских подразделений группировки войск "Запад" в районах шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток", поразив живую силу и технику механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской области и в ДНР. Потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих.Уточняется, что на Харьковском направлении группировки войск "Север" нанесла поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области, в результате ВСУ потеряли до 155 боевиков.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив врага в ДНР в районах семи населенных пунктов. Противник потерял до 125 военнослужащих.Одновременно подразделения группировки войск "Днепр" в течение минувших суток поразили формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, сократив армию Киева еще на 45 боевых единиц живой силы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.Утром в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле бояТысячи погибших: ВСУ несут катастрофические потери в зоне спецоперацииЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
Новости СВО – российские бойцы рвут оборону врага и поражают десятки подразделений ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед, прорвав оборону ВСУ на разных направлениях. Общие потери врага составили более 1000 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Самые большие потери – более 450 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которых улучшили тактическое положение, поразив формирования 13 украинских бригад. В том числе пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
Еще свыше 230 военнослужащих армия киевского режима утратила ходе наступления российских подразделений группировки войск "Запад" в районах шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток", поразив живую силу и технику механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской области и в ДНР. Потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих.
Уточняется, что на Харьковском направлении группировки войск "Север" нанесла поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области, в результате ВСУ потеряли до 155 боевиков.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив врага в ДНР в районах семи населенных пунктов. Противник потерял до 125 военнослужащих.
Одновременно подразделения группировки войск "Днепр" в течение минувших суток поразили формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, сократив армию Киева еще на 45 боевых единиц живой силы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили
, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.
Утром в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил
, что Украину атаковали более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов.
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