https://crimea.ria.ru/20250719/megasdelka-zelenskogo-i-trampa-po-oruzhiyu--v-rade-otsenili-perspektivy-1148069051.html

"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективы

"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективы - РИА Новости Крым, 19.07.2025

"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективы

"Беспроигрышная мегасделка", предложенная главой киевского режима Владимиром Зеленским американскому президенту Дональду Трампу, на самом деле является... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T18:43

2025-07-19T18:43

2025-07-19T18:43

новости

мнения

владимир зеленский

дональд трамп

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. "Беспроигрышная мегасделка", предложенная главой киевского режима Владимиром Зеленским американскому президенту Дональду Трампу, на самом деле является "пустопорожним бредом", поскольку 90% комплектующих для сборки украинских дронов произведены в Китае. Об этом заявил действующий депутат Верховной рады Украины, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.На днях Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу закупать у Украины прошедшие боевые испытания беспилотники, а взамен Киев будет покупать у Америки необходимое ему вооружение. Такую перспективу глава киевского режима назвал "беспроигрышной мегасделкой".Он отметил, что все украинские технологии дальнобойных дронов – "это либо СССР, либо адаптации"."Что продавать? Оружие, которого катастрофически не хватает на фронте? Технологии типа "Нептун"?" – задался Дубинский риторическим вопросом.Ранее политолог и журналист Юрий Светов обратил внимание на то, что Зеленский, предлагая Трампу так называемую "мегасделку" по оружию, намеренно использовал присущую американскому президенту бизнесовую терминологию, чтобы польстить ему.По мнению эксперта, это лишний раз доказывает, что действующая киевская власть приветствует планы Запада даже по окончании конфликта использовать Украину как полигон, на котором будет производиться и испытываться вооружение, в том числе ударные дроны. "Сама Украина, в отличие от России, не способна все это производить. Без Запада она этого не может", – заметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и ТрампуЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа противМерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, владимир зеленский, дональд трамп, беспилотник (бпла, дрон)