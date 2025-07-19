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Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T17:07
2025-07-19T17:07
2025-07-19T17:07
новости
херсонская область
госавтоинспекция херсонской области
симферополь
ростов-на-дону
сухопутный маршрут в крым
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущей машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону.Сообщается, что в аварии никто из участников ДТП не пострадал. В отношении водителей Dongfeng и Subaru Forester составлены административные протоколы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТПАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
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новости, херсонская область, госавтоинспекция херсонской области, симферополь, ростов-на-дону, сухопутный маршрут в крым, дтп
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым – столкнулись 4 автомобиля