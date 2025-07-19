Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250719/massovoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-sukhoputnogo-marshruta-v-krym-1148075575.html
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T17:07
2025-07-19T17:07
новости
херсонская область
госавтоинспекция херсонской области
симферополь
ростов-на-дону
сухопутный маршрут в крым
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148076009_88:0:730:361_1920x0_80_0_0_621015049491dacb045fb65cdbdc8c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущей машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону.Сообщается, что в аварии никто из участников ДТП не пострадал. В отношении водителей Dongfeng и Subaru Forester составлены административные протоколы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТПАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
херсонская область
симферополь
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148076009_74:0:694:465_1920x0_80_0_0_44e683d9680819ae225d7345f7a355a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, херсонская область, госавтоинспекция херсонской области, симферополь, ростов-на-дону, сухопутный маршрут в крым, дтп
Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым

Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым – столкнулись 4 автомобиля

17:07 19.07.2025
 
© Госавтоинспекция Херсонской областиЧетыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону в Херсонской области
Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону в Херсонской области
© Госавтоинспекция Херсонской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущей машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону.
"По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя автомобилем Dongfeng, выбрал небезопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Daewoo Nexia. От удара Daewoo совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем Subaru Forester, а также выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo", – сообщили в дорожной инспекции.
Сообщается, что в аварии никто из участников ДТП не пострадал. В отношении водителей Dongfeng и Subaru Forester составлены административные протоколы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
 
НовостиХерсонская областьГосавтоинспекция Херсонской областиСимферопольРостов-на-ДонуСухопутный маршрут в КрымДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
17:50Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
17:31Вандализм на Холме Славы во Львове и смерть трех режиссеров: топ недели
17:07Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
16:43Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки
16:16Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
16:07На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут
15:50Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили
15:22Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара
15:01В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены
14:37Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти
14:01Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет
13:43Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
13:16Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
12:52Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
12:31ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди
12:09Групповой удар нанесен по выпускающим ракеты предприятиям на Украине
11:37Туристку спасли со скалы на пляже под Феодосией
11:07Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет
Лента новостейМолния