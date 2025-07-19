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Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым

Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым

Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T17:07

2025-07-19T17:07

2025-07-19T17:07

новости

херсонская область

госавтоинспекция херсонской области

симферополь

ростов-на-дону

сухопутный маршрут в крым

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону (трасса "Новороссия") в Херсонской области после того, как один из водителей, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущей машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону.Сообщается, что в аварии никто из участников ДТП не пострадал. В отношении водителей Dongfeng и Subaru Forester составлены административные протоколы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТПАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии

херсонская область

симферополь

ростов-на-дону

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, госавтоинспекция херсонской области, симферополь, ростов-на-дону, сухопутный маршрут в крым, дтп