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Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
Иномарка, осуществляя обгон, влетела в автомобиль на встречной полосе – два человека с различными травмами отправлены в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T12:52
2025-07-19T12:52
2025-07-19T12:52
новости крыма
красногвардейский район
дтп в крыму и севастополе
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Иномарка, осуществляя обгон, влетела в автомобиль на встречной полосе – два человека с различными травмами отправлены в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре республики, где взяли на контроль ход проверки обстоятельств ДТП.По информации ведомства, авария произошла сегодня в районе села Полтавка Красногвардейского района Крыма.Оба пострадавших с травмами различной тяжести доставлены в больницу. Остальным участникам ДТП оказана медицинская помощь на месте.Прокуратура республики взяла на контроль ход проверки обстоятельств аварии."Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в КрымуВ Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенкаЧетырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
красногвардейский район
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, красногвардейский район, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, крым, происшествия
Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
После лобового столкновения машин в Крыму два человека попали в больницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Иномарка, осуществляя обгон, влетела в автомобиль на встречной полосе – два человека с различными травмами отправлены в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре республики, где взяли на контроль ход проверки обстоятельств ДТП.
По информации ведомства, авария произошла сегодня в районе села Полтавка Красногвардейского района Крыма.
"Автомобиль Opel Vivaro... при осуществлении обгона совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104", который двигался на полосе встречного движения. В результате столкновения пострадал пассажир иномарки, а также водитель ВАЗа", – рассказали в прокуратуре.
Оба пострадавших с травмами различной тяжести доставлены в больницу. Остальным участникам ДТП оказана медицинская помощь на месте.
Прокуратура республики взяла на контроль ход проверки обстоятельств аварии.
"Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – уточнили в ведомстве.
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