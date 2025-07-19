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Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП

Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП

Иномарка, осуществляя обгон, влетела в автомобиль на встречной полосе – два человека с различными травмами отправлены в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T12:52

2025-07-19T12:52

2025-07-19T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Иномарка, осуществляя обгон, влетела в автомобиль на встречной полосе – два человека с различными травмами отправлены в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре республики, где взяли на контроль ход проверки обстоятельств ДТП.По информации ведомства, авария произошла сегодня в районе села Полтавка Красногвардейского района Крыма.Оба пострадавших с травмами различной тяжести доставлены в больницу. Остальным участникам ДТП оказана медицинская помощь на месте.Прокуратура республики взяла на контроль ход проверки обстоятельств аварии."Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в КрымуВ Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенкаЧетырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

красногвардейский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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