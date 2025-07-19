Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250719/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-subboty-1148081690.html
Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы
Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы
Вечером в субботу проезда по Крымскому мосту на выезде с полуострова ждут почти 600 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T20:02
2025-07-19T20:02
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вечером в субботу проезда по Крымскому мосту на выезде с полуострова ждут почти 600 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде не было. Очередь на выезде из Крыма начала расти в семь часов утра – проезда ждали 90 автомобилей. Через час их количество выросло в три раза. К обеду в очереди на подъездах к досмотровым пунктам со стороны Керчи проезда ждали 740 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65835008e82e00e5db0e1281ed8b542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы

Крымский мост – со стороны Керчи проезда ждут почти 600 автомобилей

20:02 19.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вечером в субботу проезда по Крымскому мосту на выезде с полуострова ждут почти 600 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В течение ночи с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде не было. Очередь на выезде из Крыма начала расти в семь часов утра – проезда ждали 90 автомобилей. Через час их количество выросло в три раза. К обеду в очереди на подъездах к досмотровым пунктам со стороны Керчи проезда ждали 740 авто.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 590 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 20 часов.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
20:02Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы
19:51Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
19:28В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак
19:05Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
18:43"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективы
18:31Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии
18:07Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
17:50Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
17:31Вандализм на Холме Славы во Львове и смерть трех режиссеров: топ недели
17:07Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
16:43Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки
16:16Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
16:07На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут
15:50Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили
15:22Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара
15:01В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены
14:37Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти
14:01Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет
Лента новостейМолния