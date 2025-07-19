Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы
Крымский мост – со стороны Керчи проезда ждут почти 600 автомобилей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вечером в субботу проезда по Крымскому мосту на выезде с полуострова ждут почти 600 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В течение ночи с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде не было. Очередь на выезде из Крыма начала расти в семь часов утра – проезда ждали 90 автомобилей. Через час их количество выросло в три раза. К обеду в очереди на подъездах к досмотровым пунктам со стороны Керчи проезда ждали 740 авто.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 590 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 20 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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