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Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти
К обеду субботы очередь на подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T14:20
2025-07-19T14:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. К обеду субботы очередь на подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив затруднений в проезде не было. Очередь на выезде из Крыма начала расти в семь часов утра – проезда ждали 90 автомобилей. Через час их количество выросло в три раза.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти

Крымский мост – со стороны Керчи проезда ждут 740 автомобилей

14:20 19.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. К обеду субботы очередь на подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В течение ночи с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив затруднений в проезде не было. Очередь на выезде из Крыма начала расти в семь часов утра – проезда ждали 90 автомобилей. Через час их количество выросло в три раза.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 740 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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Водитель
11 июля, 06:45Ситуация на дорогах Крыма
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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