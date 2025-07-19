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Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе

Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил на следующей неделе провести очередную встречу российской и... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T21:54

2025-07-19T21:54

2025-07-19T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил на следующей неделе провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.И выразил мнение, что переговорную динамику надо увеличивать, чтобы достичь прекращения огня.Накануне Зеленский поручил Умерову "активизировать переговорный трек" с Россией в Стамбуле, потребовав "больше динамики" в этом процессе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева – там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров "Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине

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украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, переговоры, политика, украина, рустем умеров, владимир зеленский