https://crimea.ria.ru/20250719/kakim-zapad-vidit-buduschee-ukrainy--mnenie-1148058742.html

Каким Запад видит будущее Украины – мнение

Каким Запад видит будущее Украины – мнение - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Каким Запад видит будущее Украины – мнение

Запад видит Украину полигоном для проверки своих новых вооружений и после остановки конфликта. Такую перспективу приветствует действующий киевский режим, о чем... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T10:15

2025-07-19T10:15

2025-07-19T10:15

радио "спутник в крыму"

украина

коллективный запад

мнения

юрий светов

сша

оружие

владимир зеленский

дональд трамп

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Запад видит Украину полигоном для проверки своих новых вооружений и после остановки конфликта. Такую перспективу приветствует действующий киевский режим, о чем свидетельствует, в частности, предложение Владимира Зеленского заключить мегасделку по оружию с США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По его словам, огромную тревогу у Запада сегодня вызывает то, что армия России обрела опыт, которого нет ни у одной армии мира.По мнению эксперта, Запад видит в Украине свой полигон для испытаний новых вооружений и после остановки конфликта. Об этом свидетельствуют разговоры о необходимости вложить в ее "восстановление" 500 миллиардов евро.В феврале текущего года Денис Шмыгаль, ныне министр обороны Украины, а на тот момент премьер-министр, заявлял, что Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, и такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет. А на днях канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме заявил, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро убытков, чтобы получить замороженные на Западе активы.При этом комитет сената США по вооруженным силам на днях за закрытыми дверями проголосовал за продление оказания помощи Украине по линии безопасности до 2028 года. На эти цели в американский оборонный бюджет на 2026 год заложено 500 млн долларов.На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу "мегасделку" по оружию, использовав присущую Трампу бизнесовую терминологию, обращает внимание эксперт.По мнению Светова, это доказывает, что действующая киевская власть приветствует планы Запада использовать Украину как полигон, на котором будет производиться и испытываться вооружение, в том числе ударные дроны.В свете этого ясно прослеживается цель США ослабить Россию независимо от правящей в стране партии, считает эксперт."Каков был такой план, такой и остался", – резюмировал он.Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин высказал мнение о том, почему конфликт на Украине выгоден и Трампу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныСША увеличат помощь Украине до 500 млн долларовМВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коллективный запад, мнения, юрий светов, сша, оружие, владимир зеленский, дональд трамп, западная помощь украине