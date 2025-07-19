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Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям
Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям
В Севастополе каждый месяц проводятся системные обследования ветеранов спецоперации для определения индивидуальной программы дальнейшего восстановления каждого... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T22:08
2025-07-19T21:40
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
ветераны сво
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе каждый месяц проводятся системные обследования ветеранов спецоперации для определения индивидуальной программы дальнейшего восстановления каждого бойца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Такой "День здоровья" прошел сегодня в одной из поликлиник города, отметил Развожаев. На этот раз пройти диспансеризацию и получить консультацию узких специалистов смогли более 20 ветеранов спецоперации и членов их семей."Они прошли диагностические процедуры – флюорографию, ЭКГ, а также получили комплексные консультации врачей: офтальмолога, хирурга, отоларинголога, невропатолога и гастроэнтеролога", – уточнил Развожаев.По его словам, для записи на прохождение системного обследования можно обратиться в севастопольский филиал фонда "Защитники Отечества", к своему персональному социальному координатору.Ранее сообщалось, что в Севастополе намерены ввести квоты для приема на работу участников СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо землиУчастников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судСтатус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, ветераны сво, здоровье
Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям

В Севастополе ежемесячно проводятся системные обследования ветеранов СВО и членов их семей

22:08 19.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВетераны боевых действий и члены их семей прошли комплексный медицинский осмотр
Ветераны боевых действий и члены их семей прошли комплексный медицинский осмотр
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе каждый месяц проводятся системные обследования ветеранов спецоперации для определения индивидуальной программы дальнейшего восстановления каждого бойца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Это не просто стандартная диспансеризация, а системное обследование, которое позволит определить для ветеранов индивидуальную программу дальнейшего восстановления, а для членов их семей – лечения", – сообщил глава города.

Такой "День здоровья" прошел сегодня в одной из поликлиник города, отметил Развожаев. На этот раз пройти диспансеризацию и получить консультацию узких специалистов смогли более 20 ветеранов спецоперации и членов их семей.
"Они прошли диагностические процедуры – флюорографию, ЭКГ, а также получили комплексные консультации врачей: офтальмолога, хирурга, отоларинголога, невропатолога и гастроэнтеролога", – уточнил Развожаев.
По его словам, для записи на прохождение системного обследования можно обратиться в севастопольский филиал фонда "Защитники Отечества", к своему персональному социальному координатору.
Ранее сообщалось, что в Севастополе намерены ввести квоты для приема на работу участников СВО.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяВетераны СВОЗдоровье
 
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