https://crimea.ria.ru/20250719/kak-v-sevastopole-proyti-kompleksnye-medosmotry-veteranam-svo-i-ikh-semyam-1148070155.html

Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям

Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям

В Севастополе каждый месяц проводятся системные обследования ветеранов спецоперации для определения индивидуальной программы дальнейшего восстановления каждого... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T22:08

2025-07-19T22:08

2025-07-19T21:40

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

ветераны сво

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе каждый месяц проводятся системные обследования ветеранов спецоперации для определения индивидуальной программы дальнейшего восстановления каждого бойца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Такой "День здоровья" прошел сегодня в одной из поликлиник города, отметил Развожаев. На этот раз пройти диспансеризацию и получить консультацию узких специалистов смогли более 20 ветеранов спецоперации и членов их семей."Они прошли диагностические процедуры – флюорографию, ЭКГ, а также получили комплексные консультации врачей: офтальмолога, хирурга, отоларинголога, невропатолога и гастроэнтеролога", – уточнил Развожаев.По его словам, для записи на прохождение системного обследования можно обратиться в севастопольский филиал фонда "Защитники Отечества", к своему персональному социальному координатору.Ранее сообщалось, что в Севастополе намерены ввести квоты для приема на работу участников СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо землиУчастников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судСтатус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, ветераны сво, здоровье