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Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого,... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T17:50
2025-07-19T17:50
2025-07-19T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем В. Н. Образцова – одним из лауреатов премии стал гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин. Это следует из распоряжения правительства РФ.Лауреатами премии в 2025 году стали: генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин – за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, научный руководитель Российского университета транспорта Игорь Розенберг – за заслуги в области транспортной науки, директор ОАО "РЖД" по медицине Елена Жидкова – за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве.Вручение премий, по одному миллиону рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, аэропорт симферополь, крым, награды, премия, правительство россии, михаил мишустин, новости
Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
Гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин стал лауреатом правительственной премии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем В. Н. Образцова – одним из лауреатов премии стал гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин. Это следует из распоряжения правительства РФ.
Лауреатами премии в 2025 году стали: генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин – за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, научный руководитель Российского университета транспорта Игорь Розенберг – за заслуги в области транспортной науки, директор ОАО "РЖД" по медицине Елена Жидкова – за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве.
Вручение премий, по одному миллиону рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.
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