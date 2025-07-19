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Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого,... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T17:50
2025-07-19T17:50
новости крыма
аэропорт симферополь
крым
награды
премия
правительство россии
михаил мишустин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем В. Н. Образцова – одним из лауреатов премии стал гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин. Это следует из распоряжения правительства РФ.Лауреатами премии в 2025 году стали: генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин – за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, научный руководитель Российского университета транспорта Игорь Розенберг – за заслуги в области транспортной науки, директор ОАО "РЖД" по медицине Елена Жидкова – за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве.Вручение премий, по одному миллиону рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, аэропорт симферополь, крым, награды, премия, правительство россии, михаил мишустин, новости
Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии

Гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин стал лауреатом правительственной премии

17:50 19.07.2025
 
© Правительство РоссииПремия в области транспортной науки и техники
Премия в области транспортной науки и техники
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем В. Н. Образцова – одним из лауреатов премии стал гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин. Это следует из распоряжения правительства РФ.
Лауреатами премии в 2025 году стали: генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин – за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, научный руководитель Российского университета транспорта Игорь Розенберг – за заслуги в области транспортной науки, директор ОАО "РЖД" по медицине Елена Жидкова – за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве.
Вручение премий, по одному миллиону рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаАэропорт СимферопольКрымНаградыПремияПравительство РоссииМихаил МишустинНовости
 
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