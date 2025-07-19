https://crimea.ria.ru/20250719/gendirektor-aeroporta-simferopolya-stal-laureatom-pravitelstvennoy-premii-1148077117.html

Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии

Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого,... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T17:50

2025-07-19T17:50

2025-07-19T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем В. Н. Образцова – одним из лауреатов премии стал гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин. Это следует из распоряжения правительства РФ.Лауреатами премии в 2025 году стали: генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин – за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, научный руководитель Российского университета транспорта Игорь Розенберг – за заслуги в области транспортной науки, директор ОАО "РЖД" по медицине Елена Жидкова – за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве.Вручение премий, по одному миллиону рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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