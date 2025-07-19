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Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили

Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили

На трассе Симферополь – Саки восстановили движение, перекрытое ранее в субботу из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T15:50

2025-07-19T15:50

2025-07-19T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Саки восстановили движение, перекрытое ранее в субботу из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Спасатели борются с возгоранием сухой травы в Симферопольском районе на площади 40 гектаров. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники МЧС России.Госавтоинспекция Крыма осуществляет регулировку дорожного движения на месте возгорания сухостоя. На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы и ГАИ Симферопольского района.Во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей – люди не пострадали, подчеркнули в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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