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Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили
Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили
На трассе Симферополь – Саки восстановили движение, перекрытое ранее в субботу из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T15:50
2025-07-19T15:50
2025-07-19T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Саки восстановили движение, перекрытое ранее в субботу из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Спасатели борются с возгоранием сухой травы в Симферопольском районе на площади 40 гектаров. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники МЧС России.Госавтоинспекция Крыма осуществляет регулировку дорожного движения на месте возгорания сухостоя. На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы и ГАИ Симферопольского района.Во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей – люди не пострадали, подчеркнули в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили
В Крыму восстановили движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки
15:50 19.07.2025 (обновлено: 15:53 19.07.2025)