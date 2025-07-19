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Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и обратно в связи с ЧП в Ростовской области выросло до 21. Время задержки составов... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T21:31
2025-07-19T21:31
2025-07-19T21:43
поезд "таврия"
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поезд
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поезд победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и обратно в связи с ЧП в Ростовской области выросло до 21. Время задержки составов варьируется от одного до 12 часов. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".На пути следования в Крым задерживается 10 пассажирских составов.На 11 часов от графика отстает поезд №67/68 Москва – Симферополь.На 8,5 часов задерживаются поезда №17/18 Москва – Симферополь и №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь.На 4,5 часа задерживаются поезда №91/92 Москва – Севастополь, №75/76 Омск – Симферополь и №97/98 Москва – Симферополь.На четыре часа задерживаются поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №163/164 Феодосия – Москва.На три часа опаздывает поезд №173/174 Москва – Евпатория и на час – №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.Следующие из Крыма поезда задерживаются на время от двух до 12 часов.Так, на 12 часов задерживается поезд №473/474 Симферополь – Смоленск, на 11 часов – поезд №163/164 Феодосия – Москва.У поезда №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задержка 10 часов, а у поезда №167/168 Симферополь – Москва – 8,5 часов.По восемь часов задержки у поездов №17/18 Симферополь – Москва и №27/28 Симферополь – Москва.Поезд №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург опаздывает на 7,5 часов, №173/174 Евпатория – Москва – на 5 часов, №91/92 Севастополь – Москва – ориентировочно на три часа, №97/98 Симферополь – Москва и №141/142 Симферополь – Пермь – ориентировочно на два часа.Также о задержках 75 поездов сообщили в Федеральной пассажирской компании (предприятие-перевозчик РЖД)."В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд "таврия", гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд, железная дорога, крым, поезд победы
Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Больше 20 поездов в Крым и обратно задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
21:31 19.07.2025 (обновлено: 21:43 19.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и обратно в связи с ЧП в Ростовской области выросло до 21. Время задержки составов варьируется от одного до 12 часов. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
На пути следования в Крым задерживается 10 пассажирских составов.
На 11 часов от графика отстает поезд №67/68 Москва – Симферополь.
На 8,5 часов задерживаются поезда №17/18 Москва – Симферополь и №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь.
На 4,5 часа задерживаются поезда №91/92 Москва – Севастополь, №75/76 Омск – Симферополь и №97/98 Москва – Симферополь.
На четыре часа задерживаются поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №163/164 Феодосия – Москва.
На три часа опаздывает поезд №173/174 Москва – Евпатория и на час – №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.
Следующие из Крыма поезда задерживаются на время от двух до 12 часов.
Так, на 12 часов задерживается поезд №473/474 Симферополь – Смоленск, на 11 часов – поезд №163/164 Феодосия – Москва.
У поезда №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задержка 10 часов, а у поезда №167/168 Симферополь – Москва – 8,5 часов.
По восемь часов задержки у поездов №17/18 Симферополь – Москва и №27/28 Симферополь – Москва.
Поезд №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург опаздывает на 7,5 часов, №173/174 Евпатория – Москва – на 5 часов, №91/92 Севастополь – Москва – ориентировочно на три часа, №97/98 Симферополь – Москва и №141/142 Симферополь – Пермь – ориентировочно на два часа.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки... Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – отмечают в компании.
Также о задержках 75 поездов сообщили в Федеральной пассажирской компании (предприятие-перевозчик РЖД).
"В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", – сказано в сообщении.
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