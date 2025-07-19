https://crimea.ria.ru/20250719/bolshe-20-poezdov-tavriya-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-1148082899.html

Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и обратно в связи с ЧП в Ростовской области выросло до 21. Время задержки составов... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T21:31

2025-07-19T21:31

2025-07-19T21:43

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

новости крыма

поезд

железная дорога

крым

поезд победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075995_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_bbdab469e615f6d30a66d3c8182b9a19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и обратно в связи с ЧП в Ростовской области выросло до 21. Время задержки составов варьируется от одного до 12 часов. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".На пути следования в Крым задерживается 10 пассажирских составов.На 11 часов от графика отстает поезд №67/68 Москва – Симферополь.На 8,5 часов задерживаются поезда №17/18 Москва – Симферополь и №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь.На 4,5 часа задерживаются поезда №91/92 Москва – Севастополь, №75/76 Омск – Симферополь и №97/98 Москва – Симферополь.На четыре часа задерживаются поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №163/164 Феодосия – Москва.На три часа опаздывает поезд №173/174 Москва – Евпатория и на час – №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.Следующие из Крыма поезда задерживаются на время от двух до 12 часов.Так, на 12 часов задерживается поезд №473/474 Симферополь – Смоленск, на 11 часов – поезд №163/164 Феодосия – Москва.У поезда №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задержка 10 часов, а у поезда №167/168 Симферополь – Москва – 8,5 часов.По восемь часов задержки у поездов №17/18 Симферополь – Москва и №27/28 Симферополь – Москва.Поезд №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург опаздывает на 7,5 часов, №173/174 Евпатория – Москва – на 5 часов, №91/92 Севастополь – Москва – ориентировочно на три часа, №97/98 Симферополь – Москва и №141/142 Симферополь – Пермь – ориентировочно на два часа.Также о задержках 75 поездов сообщили в Федеральной пассажирской компании (предприятие-перевозчик РЖД)."В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд, железная дорога, крым, поезд победы