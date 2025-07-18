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Затяжная магнитная буря движется к Земле - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Затяжная магнитная буря движется к Земле
Затяжная магнитная буря движется к Земле - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Затяжная магнитная буря движется к Земле
Затяжная магнитная буря накроет Землю на следующей неделе и будет бушевать два дня подряд, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T06:10
2025-07-18T06:10
магнитные бури
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
земля
метеозависимость
новости
общество
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Затяжная магнитная буря накроет Землю на следующей неделе и будет бушевать два дня подряд, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, начала двухдневного геомагнитного возмущения следует ожидать утром 22 июля. Буря продолжится до вечера 23 числа. При этом уровень космического удара не превысит слабого уровня G1.21, 28 и 29 чаисла магнитосфера также будет немного возбуждена, но сила волнения не достигнет штормовых значений. В остальные дни до конца июля магнитные бури не прогнозируются.В июле активность Солнца выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.В целом в 2025 году ожидается самая высокая за 11 лет солнечная активность, заявлял ранее заведующий Лабораторией, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, земля, метеозависимость, новости, общество, космос
Затяжная магнитная буря движется к Земле

Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю на следующей неделе – ученые

06:10 18.07.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Затяжная магнитная буря накроет Землю на следующей неделе и будет бушевать два дня подряд, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, начала двухдневного геомагнитного возмущения следует ожидать утром 22 июля. Буря продолжится до вечера 23 числа. При этом уровень космического удара не превысит слабого уровня G1.
21, 28 и 29 чаисла магнитосфера также будет немного возбуждена, но сила волнения не достигнет штормовых значений. В остальные дни до конца июля магнитные бури не прогнозируются.
В июле активность Солнца выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.
В целом в 2025 году ожидается самая высокая за 11 лет солнечная активность, заявлял ранее заведующий Лабораторией, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
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Магнитные буриИнститут солнечно-земной физикиВспышки на СолнцеСолнцеЗемляМетеозависимостьНовостиОбществокосмос
 
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Заголовок открываемого материала
06:10Затяжная магнитная буря движется к Земле
00:01Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
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