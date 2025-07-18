https://crimea.ria.ru/20250718/whatsapp-mozhet-uyti-s-rossiyskogo-rynka---gorelkin-1148053465.html
WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин - РИА Новости Крым, 18.07.2025
WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он принадлежит экстремистской организации Meta*. Об этом в пятницу заявил первый зампред... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:35
2025-07-18T13:35
2025-07-18T13:40
крым
мессенджеры
новости
общество
новости крыма
интернет
антон горелкин
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110861/48/1108614850_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_57ee90afa5205af8b3540ce3d96054e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он принадлежит экстремистской организации Meta*. Об этом в пятницу заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.По его словам, соответствующий список правительство разрабатывает по поручению президента РФ Владимира Путина.Депутат уточнил, что сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, на втором месте находится Telegram – 55%. При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании находится в дружественных Арабских Эмиратах, указал он.Претендентом на долю WhatsApp, по мнению замглавы профильного парламентского комитета станет национальный мессенджер MAX, однако он требует доработок.Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории РФ. Причиной блокировки стало разрешение Meta* своим платформам Facebook и Instagram не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих, а также руководства страны. Деятельность компании Meta* была признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ в марте 2022 года (соцсети Facebook и Instagram).Эксперты считают, что после явной политизации Meta* глупо надеяться на сохранение принципов конфиденциальности внутри самой компании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramЗа простое использование платформ Meta россиянам ничего не грозит – юристЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110861/48/1108614850_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_8c87c97806b1968c3b600053b99a60b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мессенджеры, новости, общество, новости крыма, интернет, антон горелкин, государственная дума рф
WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка – зампред ИТ-комитета ГД Горелкин
13:35 18.07.2025 (обновлено: 13:40 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он принадлежит экстремистской организации Meta*. Об этом в пятницу заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям", – написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующий список правительство разрабатывает по поручению президента РФ Владимира Путина.
Депутат уточнил, что сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, на втором месте находится Telegram – 55%. При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании находится в дружественных Арабских Эмиратах, указал он.
"Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке", – прогнозирует Горелкин.
Претендентом на долю WhatsApp, по мнению замглавы профильного парламентского комитета станет национальный мессенджер MAX, однако он требует доработок.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории РФ. Причиной блокировки стало разрешение Meta* своим платформам Facebook и Instagram не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих, а также руководства страны. Деятельность компании Meta* была признана российским судом
экстремистской и запрещена на территории РФ в марте 2022 года (соцсети Facebook и Instagram).
Эксперты считают, что после явной политизации Meta* глупо надеяться
на сохранение принципов конфиденциальности внутри самой компании.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: