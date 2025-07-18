https://crimea.ria.ru/20250718/whatsapp-mozhet-uyti-s-rossiyskogo-rynka---gorelkin-1148053465.html

WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин

WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин - РИА Новости Крым, 18.07.2025

WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он принадлежит экстремистской организации Meta*. Об этом в пятницу заявил первый зампред... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T13:35

2025-07-18T13:35

2025-07-18T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он принадлежит экстремистской организации Meta*. Об этом в пятницу заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.По его словам, соответствующий список правительство разрабатывает по поручению президента РФ Владимира Путина.Депутат уточнил, что сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, на втором месте находится Telegram – 55%. При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании находится в дружественных Арабских Эмиратах, указал он.Претендентом на долю WhatsApp, по мнению замглавы профильного парламентского комитета станет национальный мессенджер MAX, однако он требует доработок.Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории РФ. Причиной блокировки стало разрешение Meta* своим платформам Facebook и Instagram не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих, а также руководства страны. Деятельность компании Meta* была признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ в марте 2022 года (соцсети Facebook и Instagram).Эксперты считают, что после явной политизации Meta* глупо надеяться на сохранение принципов конфиденциальности внутри самой компании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramЗа простое использование платформ Meta россиянам ничего не грозит – юристЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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