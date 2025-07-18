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Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
Искусственный интеллект все активнее используется в медицинской практике, но он не заменяет врача, а лишь помогает принимать более обоснованные клинические... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T08:38
2025-07-18T08:38
2025-07-18T08:38
новости
геннадий онищенко
медицина
здравоохранение в россии
искусственный интеллект
наука и технологии
здоровье
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект все активнее используется в медицинской практике, но он не заменяет врача, а лишь помогает принимать более обоснованные клинические решения. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По его словам, современные технологии, включая ИИ, позволяют глубже анализировать большие массивы медицинских данных, что особенно важно при диагностике сложных и хрнических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.Он добавил, что благодаря широкому анализу нейросети расширяется линейка выявляемых заболеваний, что дает возможность более точно подбирать терапию. Тем не менее, Онищенко подчеркнул, что ответственность за окончательное медицинское решение по-прежнему несет врач, так как ИИ не является субъектом права.Академик также подчеркнул, что с развитием технологий меняется и сам характер взаимоотношений между врачом и пациентом.Он призвал не бояться ИИ и не переоценивать его возможности. Новые технологии – это всего лишь инструмент, такой же, как с десяток лет назад был книжный медицинский справочник. Академик подчеркнул, что врач, как и раньше обязан мыслить, анализировать и нести ответственность за лечение пациента.Ранее сообщалось, что в России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества.Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллектаПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную техникуВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи
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новости, геннадий онищенко, медицина, здравоохранение в россии, искусственный интеллект, наука и технологии, здоровье, мнения
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
ИИ помогает принимать более обоснованные клинические решения – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект все активнее используется в медицинской практике, но он не заменяет врача, а лишь помогает принимать более обоснованные клинические решения. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, современные технологии, включая ИИ, позволяют глубже анализировать большие массивы медицинских данных, что особенно важно при диагностике сложных и хрнических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.
"Человек приходит к врачу с кардиограммами, сделанными с разницей в год, например. Врач какое-то время изучает, сравнивает, делает выводы. А искусственный интеллект что делает? Туда загружается не две, а два миллиона кардиограмм. И когда искусственный интеллект начинает их анализировать, он находит там то, чего ни один человеческий глаз не заметит", – объяснил академик.
Он добавил, что благодаря широкому анализу нейросети расширяется линейка выявляемых заболеваний, что дает возможность более точно подбирать терапию. Тем не менее, Онищенко подчеркнул, что ответственность за окончательное медицинское решение по-прежнему несет врач, так как ИИ не является субъектом права.
Академик также подчеркнул, что с развитием технологий меняется и сам характер взаимоотношений между врачом и пациентом.
"Если раньше для пациента, приходящего в больницу, врач был Богом, то сегодня пациент приходит как критик. И не дай Бог врач, оценивая его состояние, скажет что-то не так, как написано в интернете. У пациента сразу возникает недоверие", – отметил Онищенко.
Он призвал не бояться ИИ и не переоценивать его возможности. Новые технологии – это всего лишь инструмент, такой же, как с десяток лет назад был книжный медицинский справочник. Академик подчеркнул, что врач, как и раньше обязан мыслить, анализировать и нести ответственность за лечение пациента.
Ранее сообщалось, что в России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников
дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение
и военную технику.
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