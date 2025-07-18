Рейтинг@Mail.ru
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250718/vrachi-konsultiruyutsya-s-ii-spasenie-meditsiny-ili-put-k-potere-doveriya-1147987206.html
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
Искусственный интеллект все активнее используется в медицинской практике, но он не заменяет врача, а лишь помогает принимать более обоснованные клинические... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T08:38
2025-07-18T08:38
новости
геннадий онищенко
медицина
здравоохранение в россии
искусственный интеллект
наука и технологии
здоровье
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998528_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_297c36ffa98620d3a107f0c02fda6b19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект все активнее используется в медицинской практике, но он не заменяет врача, а лишь помогает принимать более обоснованные клинические решения. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По его словам, современные технологии, включая ИИ, позволяют глубже анализировать большие массивы медицинских данных, что особенно важно при диагностике сложных и хрнических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.Он добавил, что благодаря широкому анализу нейросети расширяется линейка выявляемых заболеваний, что дает возможность более точно подбирать терапию. Тем не менее, Онищенко подчеркнул, что ответственность за окончательное медицинское решение по-прежнему несет врач, так как ИИ не является субъектом права.Академик также подчеркнул, что с развитием технологий меняется и сам характер взаимоотношений между врачом и пациентом.Он призвал не бояться ИИ и не переоценивать его возможности. Новые технологии – это всего лишь инструмент, такой же, как с десяток лет назад был книжный медицинский справочник. Академик подчеркнул, что врач, как и раньше обязан мыслить, анализировать и нести ответственность за лечение пациента.Ранее сообщалось, что в России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества.Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллектаПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную техникуВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи
https://crimea.ria.ru/20250716/ii-budet-proveryat-mashinistov-skorostnykh-poezdov-1147995401.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998528_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_2524ee04f145b6f267d98ff4a5aab1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, геннадий онищенко, медицина, здравоохранение в россии, искусственный интеллект, наука и технологии, здоровье, мнения
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия

ИИ помогает принимать более обоснованные клинические решения – Онищенко

08:38 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект все активнее используется в медицинской практике, но он не заменяет врача, а лишь помогает принимать более обоснованные клинические решения. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, современные технологии, включая ИИ, позволяют глубже анализировать большие массивы медицинских данных, что особенно важно при диагностике сложных и хрнических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.
"Человек приходит к врачу с кардиограммами, сделанными с разницей в год, например. Врач какое-то время изучает, сравнивает, делает выводы. А искусственный интеллект что делает? Туда загружается не две, а два миллиона кардиограмм. И когда искусственный интеллект начинает их анализировать, он находит там то, чего ни один человеческий глаз не заметит", – объяснил академик.
Он добавил, что благодаря широкому анализу нейросети расширяется линейка выявляемых заболеваний, что дает возможность более точно подбирать терапию. Тем не менее, Онищенко подчеркнул, что ответственность за окончательное медицинское решение по-прежнему несет врач, так как ИИ не является субъектом права.
Академик также подчеркнул, что с развитием технологий меняется и сам характер взаимоотношений между врачом и пациентом.
"Если раньше для пациента, приходящего в больницу, врач был Богом, то сегодня пациент приходит как критик. И не дай Бог врач, оценивая его состояние, скажет что-то не так, как написано в интернете. У пациента сразу возникает недоверие", – отметил Онищенко.
Он призвал не бояться ИИ и не переоценивать его возможности. Новые технологии – это всего лишь инструмент, такой же, как с десяток лет назад был книжный медицинский справочник. Академик подчеркнул, что врач, как и раньше обязан мыслить, анализировать и нести ответственность за лечение пациента.
Ранее сообщалось, что в России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику
В Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 21:09
ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
 
НовостиГеннадий ОнищенкоМедицинаЗдравоохранение в РоссииИскусственный интеллектНаука и технологииЗдоровьеМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
08:21Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену
08:11Сколько машин стоят в очереди на Крымском мосту
08:11Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск
07:55Французы возмутились переименованием "бульвара Сталинград" в городе Драп
07:48Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
07:35"Давай вернемся": Степашин обратился к Зеленскому по поводу Крыма
07:21Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников
07:10В Крыму собрали сотни тонн дынь и арбузов
07:08Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация
06:37Как крымчане справляются с жарой
06:10Затяжная магнитная буря движется к Земле
00:01Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
23:35Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
23:20На подлете к Москве сбили беспилотник
23:16Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
22:42Инициативы Крыма по мигрантам и помощь аэропорту Симферополь – главное
22:21У Трампа диагностировали серьезное заболевание
22:09"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа
Лента новостейМолния